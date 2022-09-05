International School of Finance Technology and Science (ISFT) основан в 2016 году. С 2021 года вуз принимает студентов на очные и заочные формы обучения на основе лицензии, выданной Государственной инспекцией по надзору за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана. Интегрируя мировой опыт в сфере образования, институт ISFT стремится к подготовке кадров международного уровня. Обучение проводится эффективным методом — в маленьких группах под руководством опытных преподавателей и академиков.

Институт ISFT предлагает студентам комфортные условия поступления:

первый курс — общеобразовательный;

программы бакалавриата: «Международная прикладная бухгалтерия и финансы», «Международное бизнес-управление», «Менеджмент и управленческий учет».

На первый, общеобразовательный курс очной программы абитуриентов зачисляют:

при наличии результатов экзамена Государственного тестового центра (ГТЦ) с общим баллом более 90, а также при проверке результатов приемной комиссией института и успешном прохождении внутреннего собеседования;

при сдаче теста на средний уровень английского языка (Intermediate) и теста по общей математике для национального, европейского и международного потока.

На первый, общеобразовательный курс на заочной основе абитуриентам зачисляют:

при сдаче экзамена в ГТЦ с общим баллом более 60, а также при проверке результатов приемной комиссией института и успешном прохождении внутреннего собеседования;

при прохождении прямого тестирования института ISFT — тест на знание языка обучения (узбекский, русский, английский) и тест по общей математике на языке обучения.

Институт ISFT знает ценность высшего образования, поэтому предоставляет конкурентную стоимость контрактного обучения и гранатовые программы:

очное обучение — 15 млн сумов в год;

заочное обучение — 9,9 млн сумов в год;

программа Scholarship: 200 бюджетных мест, а также 50 бюджетных мест для девушек.

Подать документы можно онлайн.

Подробную информацию о поступлении можно получить на официальном сайте ISFT или по телефону: (+998) 55−506−37−37.

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