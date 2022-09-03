Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил экс-президента Кыргызстана Розу Отунбаеву своим новым специальным представителем по Афганистану и главой миссии ООН по содействию Афганистану. Она сменила на этом посту Дебору Лайонс из Канады, сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что Отунбаева обладает более чем 35-летним профессиональным опытом в области лидерства, дипломатии, гражданской активности и международного сотрудничества.

Роза Отунбаева занимала пост президента Кыргызстана в 2010—2011 годах. Трижды работала министром иностранных дел, в последний раз — в 2005 году. Была депутатом парламента. Также занимала несколько высоких дипломатических должностей в МИД, в том числе посла Кыргызстана в США и Канаде (в 1992—1994 годах) и посла Кыргызстана в Великобритании (в 1997—2002 годах).

С 1989 по 1991 год Отунбаева была председателем советской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО. В 2002—2004 годах работала в ООН в качестве заместителя специального представителя Генерального секретаря в миссии ООН по наблюдению в Грузии.

В настоящее время она является членом консультативного совета высокого уровня Генерального секретаря ООН по посредничеству и руководителем фонда «Инициатива Розы Отунбаевой» в Кыргызстане.