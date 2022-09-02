Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в День памяти жертв репрессий упомянул репрессированных узбекистанцев, которые ещё более 100 лет назад пытались добиться независимости. Его речь российские СМИ интерпретировали как «обвинение СССР в уничтожении цвета узбекской нации», а депутат Госдумы России назвал это спекуляцией. Сенатор Садык Сафаев назвал реакцию в российских СМИ «совершенно неадекватной», а депутат Алишер Кадиров заявил, что слова президента вызывали «ошибочные выводы».

Что произошло

Президент Шавкат Мирзиёев утром посетил аллею «Шахидлар хотираси» 31 августа — эта дата с 2001 года отмечается как День памяти жертв репрессий. В этом году в музее организована экспозиция, посвященная 100-летию отправки студентов-джадидов на обучение в Германию.





Глава государства посетил музей и ознакомился с экспозицией.

«Мы не зря каждый раз приходим сюда и почитаем их память. Добиться независимости было непросто. Хотя независимость и была обретена 31 год назад, наши деды пытались сделать это более 100 лет назад. 100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации. Знали по 2−3 языка. У режима было понимание, что они способны освободить нашу Родину, привести ее к процветанию», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что этот период истории еще до конца не изучен, и исследования по выявлению жертв репрессий и восстановлению памяти о них должны быть продолжены.

В сообщении пресс-службы главы государства указано, что тоталитарный режим не ограничивался только уничтожением джадидов. Еще в 80-х годах прошлого века «тысячи наших соотечественников были брошены в тюрьмы и подверглись преследованиям под разными клеветническими предлогами».

«По дороге сюда я задумался об этом. Если говорить, что события 30-х годов это далекая история, то как же быть с „хлопковым“ делом?! Они придумали ложные обвинения, чтобы подавить наших лидеров. Что, в других республиках не было недостатков? Такие болезненные события никогда не могут быть забыты. В праздники и мирные дни, как сегодня, мы должны пропустить это через наши сердца и донести до нашей молодежи», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Отмечалось также, что мир становится все более тревожным, и «в такой ситуации необходимо быть начеку и действовать взвешенно».

«Как видите, в мире усиливаются конкуренция и угрозы. Чтобы быть к этому готовыми, необходимо всегда сохранять бдительность. Вместе с благодарением за нашу нынешнюю мирную и свободную жизнь нужно укреплять наш фундамент будущего. Как укреплять? Через знания. Если мы, вдохновившись величием наших предков, усовершенствуем образование во всех сферах, мы ни в чем не будем уступать самым развитым странам. Если мы будем хорошо учить наших детей, результат будет лучше, чем мы ожидаем. Наша независимость будет непоколебимой и вечной», — заявил глава государства.





Стоит отметить, что Шавкат Мирзиёев во время посещения аллеи «Шахидлар хотираси» в прошлом году также упоминал репрессированных узбекистанцев.

«Очевидно, что были репрессированы лидеры с большим потенциалом, ученые, литераторы, врачи, учителя. Они были лучшими представителями нашего народа. Тоталитарному режиму не нужны были умные люди, которые открыли бы глаза нации, укрепили бы ее самосознание. Они провинились лишь в том, что были великими… Наши предки-джадиды сделали все, чтобы освободить нашу страну, вывести ее из отсталости и развить все сферы. За это они заплатили собственной жизнью. Поэтому сегодня, в период независимости, мира и свободы, мы должны помнить и почитать их деяния», — говорил президент.

Реакция в России

Ряд российских СМИ на основе слов Шавката Мирзиёева опубликовали новости с такими заголовками «Президент Узбекистана обвинил СССР в уничтожении цвета узбекской нации» (Lenta.ru), «Президент Узбекистана обвинил СССР в уничтожении «достояния нации» (РБК), «Президент Узбекистана возложил на СССР вину за уничтожение «достояния нации» (Коммерсантъ).





Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин интерпретировал слова президента Узбекистана как «уничтожение цвета узбекской нации и подавление ее стремления к свободе при СССР» и назвал это «спекуляцией».

«Президент Мирзиеев далеко не первый постсоветский правитель, который черпает вдохновение в обвинениях Советского Союза. Это ровно так же похоже на правду, как и многое другое, что рассказывают о прошлом своих государств их руководители. Им надо доказать, что лучше, чем сегодня, в их стране не было», — цитирует его Lenta.ru.

По словам депутата, многое из того, что Узбекистан сейчас довольно эффектно развивает, «было заложено в советские годы и от этого никуда не уйти».

«Узбекскую нацию в Советском Союзе никто не уничтожал. Сейчас есть целый пантеон людей, которые рассказывают, что в Советском Союзе сознательно морили голодом украинцев, уничтожали прибалтийские народы и так далее. Советский Союз при всех своих недостатках был интернациональным сообществом, и Узбекистан на карте как Узбекистан впервые появился именно в Советском Союзе, а потом обрел независимость, сохранив свой язык, сохранив себя как народ», — сказал Затулин.

Ответ узбекской стороны

Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев в своё посте в Twitter назвал публикации в российских СМИ «совершенное неадекватной реакцией на взвешенное, лаконичное и очень искреннее выступление президента Узбекистана, почтившего память жертв репрессий самодержавного строя».

«О чем собственно обсуждение? О том, что режим был жестоким и беспощадным? Или что погибшие действительно были жертвами бесчеловечных репрессий? Ни один человек в здравом уме и с ясной памятью не может сомневаться в этом», — написал он.

Сенатор также принимал участие в церемонии в месте, «ставшем полигоном и кладбищем для тысяч наших соотечественников, осмелившихся поднять голос против режима и за свободу Родины».

«[Церемония] прошла душевно, светло и торжественно, как-то искренне, по-человечески. Именно здесь мы по-человечески отдаем свой долг тем, кто мужественно принял свою смерть от рук палачей. Это теперь повод для сенсационной политизации и популистской паники?» — задался вопросом Садык Сафаев.

Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров заявил, что выступление Шавката Мирзиёева вызвало «ошибочные выводы, основанные на безосновательной интерпретации депутата Госдумы РФ Константина Затулина».

«Глава государства упомянул о темных днях недавнего прошлого, опираясь на исторические факты. Неупоминание об уничтожении в те мрачные дни наиболее передовых мыслительных слоев нашего народа может привести к повторению подобных ошибок в будущем», — считает он.

По словам депутата, президент рассказал о «жестокой несправедливости, творимой в отношении не только узбеков, но и представителей интеллигенции всех национальностей, проживавших в то время в советском государстве».

«Я не думаю, что нужно быть великим историком, чтобы правильно понять и интерпретировать это. Я рекомендую своим коллегам воздерживаться от интерпретаций, которые еще больше усложнят столь сложную обстановку и подорвут мир и спокойствие в регионе. Поскольку от этого никто не выиграет!» — сказал депутат.

Напомним, в начале марта «Россия 24» подвергла критике узбекистанские СМИ, в том числе «Газету.uz», за освещение войны в Украине.

В апреле российские СМИ и посольство РФ также критиковали интервью посла Великобритании в Ташкенте проекту Alter Ego, где он высказался об ограничении работы российских СМИ, которые, по его мнению «используются как орудие войны», а также о целях санкций против Владимира Путина и его окружения.