Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев посетил учебный и IT-центры «Узпромстройбанка» в Ташкенте. Он ознакомился с текущим состоянием и планами по развитию финансового учреждения.





В ходе встречи руководством банка была презентована информация о предоставляемых услугах, привлеченных кредитных линиях, финансируемых проектах, зарубежных партнерах, о мерах, реализуемых в рамках трансформации банка, внедрении информационных технологий, а также о созданных при данном финансовом учреждении учебных и IT-центров.





Отмечено, что «Узпромстройбанком» в 2022 году финансируется 1680 проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства и оказания услуг на сумму 15,6 трлн сумов, из которых 70% уже реализованы.

Более подробно были презентованы учебный и IT-центры, созданные при «Узпромстройбанке». Достигнута главная цель — создана комфортная творческая среда, безопасные и современные условия труда для сотрудников. Учебный центр состоит из зала бизнес-тренеров, лекционного зала, большой библиотеки, а IT-центр включает в себя помещения для программистов, менеджеров, серверные залы и переговорные комнаты.





Основной целью учебного центра является повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников банка, внедрение механизмов непрерывного совершенствования персонала и получения навыков, необходимых для достижения стратегических и операционных целей.





В центре работают группы Agile, управляющие банковскими проектами по современным методикам SCRUM и KANBAN. Они поддерживают запуск новых проектов и сервисов, внедряемых в банковской системе и создают программные продукты исходя из стратегических задач учреждения. На сегодняшний день в центре запущены такие проекты, как «Единое окно», SQB Business, «Кредитный конвейер» и Joyda. Проекты создают основу для вывода развития финансовых технологий в «Узпромстройбанке» на новый уровень.





По итогам встречи ответственным руководителям «Узпромстройбанка» даны соответствующие поручения и рекомендации по дальнейшему развитию и повышению качества услуг.

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