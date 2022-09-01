В библиотеке мы проводим книжные конкурсы, викторины и фестивали. К 30-летию Конвенции по правам ребёнка мы вместе с Детским фондом ООН проводили здесь конкурс «Селфи с любимой книгой». Наши учащиеся также ездили на литературный конкурс в «Артек».
Все учащиеся 1-7-х классов нашей школы ведут читательский дневник, в который записывают книги, которые они прочитали, краткое содержание этих произведений и своё мнение о них. Так они учатся красиво описывать то, что прочитали. Кроме того, такие дневники позволяют быстро освежить в памяти давно прочитанные книги.
Наша библиотека также ведёт страницу в Instagram
. Мы публикуем рецензии на интересную литературу, обзоры новых книг в библиотеке, даём рекомендации для каждой возрастной категории. Там же проводим викторины и конкурсы.
Родители наших учащихся тоже вовлечены в процессы чтения. Они участвуют в книжных ярмарках, покупают детям книги, очень много книг дарят школьной библиотеке. Многие родители приходят в библиотеку, интересуются, что читают их дети, советуются с учителями и со мной о том, как привлечь ребёнка к чтению, если он мало читает.
Кроме того, мы проводили мероприятие «Книги объединяют поколения», в котором принимали участие семьи учащихся. Отдельные классы делали книжный проект «Выбор трёх поколений» о любимых книгах пап, мам, бабушек и дедушек, сестёр и братьев. Дети видели, как меняются предпочтения поколений, сравнивали, какие книги формировали взрослое поколение и что формирует современных подростков. Затем каждый рассказывал о любимых книгах своей семьи.
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