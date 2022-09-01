Наши ученики больше интересуются поэзией, поэтому произведения поэтов — Мухаммада Юсуфа, Зульфии — у нас нарасхват. Начальные классы любят «Приключения Гулливера» и другие сказки. А учащиеся старших классов — поэзию Алишера Навои, Бабура. Когда дети возвращают книги, я спрашиваю их, что они извлекли из этой книги, что они поняли. Они рассказывают, и так я понимаю, читали они или нет.



Библиотеки нужны детям. Прочитанное в книгах остаётся в голове. Информация из интернета тоже запоминается, но для дополнительной информации дети обращаются к книгам. Поэтому библиотеки очень нужны.



Кроме того, дома, например, не всегда есть условия для чтения. Если есть телефон, считай, нет условий для чтения. В кишлаках дети занимаются хозяйством, родители не покупают им книги. А когда ребёнок заходит в школьную библиотеку, видит книги, ему хочется читать.



Чтение книг в первую очередь развивает в ребёнке духовность. Как говорил президент, Новый Узбекистан начинается на пороге школы. Получается, книга у нас должна стоять на первом месте. Чтение развивает кругозор, память, мышление ребёнка.



Я обращалась к руководству школы с предложением пополнить фонд нашей библиотеки. Если каждый выпускник подарит хотя бы одну книгу, их уже будет больше. Или если нам помогут предприниматели, в библиотеки будет больше сказок, больше художественной литературы. Я и сама хожу по базарам, чтобы приобрести книги.



Думаю, в будущем одной из функций школьной библиотеки могло бы быть адресное вовлечение в чтение детей из малообеспеченных семей. Если бы у нас были условия, мы могли бы читать этим детям прямо у них дома.