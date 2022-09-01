фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Сердце школы
Какими могут быть школьные библиотеки
Современная функция школьных библиотек предполагает, что в них дети исследуют жизнь. Однако основная задача школьных библиотек Узбекистана, кажется, заключается в обеспечении учащихся учебниками. «Газета.uz» узнала мнение библиотекарей о назначении школьных библиотек.
Современная функция школьных библиотек предполагает, что в них дети исследуют жизнь. Однако основная задача школьных библиотек Узбекистана, кажется, заключается в обеспечении учащихся учебниками. «Газета.uz» узнала мнение библиотекарей о назначении школьных библиотек.
Школьные библиотеки предоставляют информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности в современном мире, который всё больше строится на информации и знаниях. Школьные библиотеки вооружают учащихся навыками непрерывного самообразования, развивают воображение, помогая детям стать ответственными гражданами.
Школьные библиотеки предоставляют информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности в современном мире, который всё больше строится на информации и знаниях. Школьные библиотеки вооружают учащихся навыками непрерывного самообразования, развивают воображение, помогая детям стать ответственными гражданами.
Так звучит вступление манифеста Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений о школьных библиотеках.

Учителя английской школы Amesbury считают, что библиотека — это не только пространство для хранения книг и чтения. Здесь дети учатся не школьной программе, а исследованию жизни. Поэтому, считают сотрудники школы, сама организация пространства библиотеки должна способствовать тому, чтобы это исследование давалось легко, но что важнее — чтобы у детей возникало желание исследовать.

Светлое помещение, мягкие кресла и бинбэги, книжные стеллажи, соответствующие росту детей, настольные игры и конструкторы, а также техника, которая поддерживает интерес ребёнка к изучению мира — всё это составляющие современных школьных библиотек, которые функционируют как пространство для исследования, взаимодействия и игры, а не бесшумного чтения.
реклама
реклама
Шведская школьная организация Vittra, за спиной у которой более 30 учебных заведений, при проектировании каждой школы ставит центральным и смысловым элементом здания библиотеку. Например, в одной из школ Стокгольма библиотека находится в центре холла и отделена от других зон черным объёмом, который раскрывается как «шкатулка с сокровищами». Сотрудники организации считают, что библиотеке можно не выделять отдельное пространство. Напротив, все помещения школы можно использовать как библиотеку — заниматься можно на диванах, скамейках, за столами и на земле.
Сотрудники муниципальной библиотеки Нью-Мехико выяснили, что развитая программа школьных библиотек повышает успех детей в обучении и увеличивает их шансы на успех в дальнейшей жизни, где гибкие навыки (критическое мышление, общение с людьми, эмоциональный интеллект, креативность, умение слушать и работать с информацией, самоорганизация) играют более важную роль, чем академические знания.

Однако этот успех неразрывно связан с квалификацией школьных библиотекарей, чья задача заключается не в том, чтобы быть регистратором выданных учащимся книг, а в том, чтобы быть учителем. Школьные библиотекари в понимании Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений — это люди, которые помогают детям искать информацию и правильно анализировать её.
Школьные библиотеки Узбекистана в цифрах
Начальник управления организации внешкольного образования, спорта и туризма Министерства народного образования Муроджон Карабаев отметил «Газете.uz», что библиотеки отсутствуют лишь в 22 школах республики из 10 130. Читательских залов при этом нет в 3671 школе.

По словам специалиста, Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений рекомендует выделять на каждого учащегося 7-8 экземпляров книг. В Узбекистане же этот показатель составляет лишь 1,5 книги на ребёнка, за исключением учебников.
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Однако точный объём библиотечного фонда сегодня определить сложно, сказал Муроджон Карабаев. Это связано с отсутствием электронной базы книг. Сейчас цифровизация библиотек в экспериментальном порядке внедрена в 41 школу Ташкента. Завершить внедрение электронного учёта книг в школьных библиотеках республики планируется к 2026 году.

Бумажный учёт книг занимает львиную долю рабочего времени библиотекарей, признал Муроджон Карабаев. Часто книги теряются и не находятся, неизвестно, сколько и каких книг имеется в школе и у кого эти книги находятся в данный момент.
реклама
реклама
По данным специалиста, из 6,46 миллионов учащихся в 2021 году 3,1 миллиона считались читающими. Основная масса читающих детей приходится на учащихся 5-7 классов, рассказал Муроджон Карабаев.
«В этом году мы напечатали 86 экземпляров русской классики на узбекском языке и раздали школам 10 000 книг. Среди общего числа книг, которые мы поставляем, школьникам интересны около 20-30%. Среди [основной массы] литературы нет книг интересных школьникам. Чаще всего они хотят видеть на полках новые книги, а не те, что имеются в библиотечном фонде. Поэтому мы планируем составить обновленный список из 300 книг, которые будем поставлять в течение года во все школы. Среди желанных книг есть и биография Стива Джобса, и “1984” Джорджа Оруэлла, и “Поттериана”».
Муроджон Карабаев
«В этом году мы напечатали 86 экземпляров русской классики на узбекском языке и раздали школам 10 000 книг. Среди общего числа книг, которые мы поставляем, школьникам интересны около 20-30%. Среди [основной массы] литературы нет книг интересных школьникам. Чаще всего они хотят видеть на полках новые книги, а не те, что имеются в библиотечном фонде. Поэтому мы планируем составить обновленный список из 300 книг, которые будем поставлять в течение года во все школы. Среди желанных книг есть и биография Стива Джобса, и “1984” Джорджа Оруэлла, и “Поттериана”».
Муроджон Карабаев
По словам Муроджона Карабаева, не все библиотекари информируют учащихся о пополнении книжного фонда.

«Таких школ немного, где-то 2-3%. Чаще всего в у нас в школах работают пожилые люди, у них есть опыт, но они ставят в приоритет работу с выдачей учебников, инвентаризацией книг, а также заполнением журналов», — сказал специалист.

«Газета.uz» поговорила с библиотекарями трёх столичных школ и одного учебного заведения Ташкентской области и спросила их о работе и назначении школьных библиотек.
Галина Логинова
Библиотекарь Lider bolalar maktabi с 2016 года
Стаж работы библиотекарем — 40 лет
В моё время школьное образование было восьми- или десятилетним. Когда я заканчивала 8-й класс, моя сестра училась в библиотечном техникуме. Я не хотела учиться в старшей школе, поэтому последовала совету сестры и пошла учиться вместе с ней. После техникума поступила в Институт культуры, где получила высшее библиотечное образование.

Из 40 лет работы библиотекарем 22 года я посвятила ресурсному центру Института усовершенствования учителей, где учила преподавателей правильно составлять список литературы и описывать каждый труд.
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Работа в школьной библиотеке «Лидера» отличается от работы в Институте усовершенствования учителей. Там я не преподавала, а здесь у нас есть урок «Библиотека» для учащихся 5-8-х классов, который я веду сама.

Предмет «Библиотека» — это преимущество нашей школы. Мы читаем с детьми книги, смотрим фильмы по произведениям, обсуждаем их. Мы даже можем обсудить, нужна ли вообще библиотека в школе. У меня есть сочинения детей на эту тему.

Мы не читаем литературу, которую дети проходят в рамках школьной программы. Я стараюсь знакомить их с зарубежными авторами — рассказами О. Генри, Джека Лондона. К памятным датам читаем литературу, связанную со знаменательным событием. Например, к 9 мая многие учащиеся нашей школы прочитали «Дневник Анны Франк», а в библиотеке мы посмотрели фильм «Мальчик в полосатой пижаме».
реклама
реклама
На моём уроке, как и на других, дети получают задания. Могу попросить собрать информацию об авторе или написать аннотацию к произведению. Не все учащиеся выполняют задания, потому что оценки я не ставлю — нет методологии. Но у меня есть договорённость с преподавателями о том, что ребёнку поставят «5» по литературе, если он хорошо выполнил задание на уроке «Библиотека». Детей это мотивирует.

Также у нас бывают выездные занятия. Я организовывала поездки в разные библиотеки, чтобы дети посмотрели, какими они бывают. Посещали стадион «Бунёдкор», чтобы посмотреть музей футбола. Бывали на станции МЧС, в издательстве. Потому что библиотека — это про разные знания, разные сферы и направления, а не только про художественную литературу. Можно также посещать картинные галереи, рассказав детям перед выездом что-то о художнике, на картины которого едем смотреть, или что-то об эпохе, в которой он жил. Может, тогда дети захотят больше узнать об этом или даже начнут рисовать.
Однако главная задача школьного библиотекаря в Узбекистане — обеспечить детей учебниками. В нашей школе, возможно, это не приоритетная задача, но определённо главная. Нужно заполнять заявки и отчётность, принимать книги и вносить их в электронную базу, которая также позволяет учащимся школы брать книги из библиотеки.

Не менее важная задача школьного библиотекаря — научить детей искать информацию в книгах. Иногда учащимся начальных классов дают задание найти какую-то информацию не в интернете. Я учу их пользоваться энциклопедиями и словарями и разбираться в организации библиотеки, чтобы они понимали, на каких стеллажах можно найти нужные книги.

Пропаганда книги — приоритетная задача библиотекаря. Чтобы заинтересовать ребёнка книгой, с ним нужно беседовать. Сейчас дети не такие, какими были мы. Их нельзя заинтересовать тем, что им не нравится.

В нашей библиотеке собраны интересные детям книги. Администрация школы уделяет развитию школьной библиотеки большое внимание. Над пополнением книжного фонда я работаю вместе с учителями и руководством, а также провожу опросы среди детей, чтобы знать, что им нравится и что их интересует. По моим оценкам, 80% наших детей — читающие.
Не могу сказать, что всем читающим детям интересна классическая литература. Её любят меньше. Но это нормально, ведь мир меняется. Считать, что дети, не читающие классику, не читают ничего, — ошибка. Они читают такие вещи, что мы за ними не успеваем. У детей свои любимые авторы. Это интересные книги, многие из которых я тоже прочла, чтобы быть на одной волне с детьми. Преподаватели тоже спрашивают, что почитать из того, что читают наши ученики.

У нас есть полка с книгами, которые дети читают с удовольствием: «Гарри Поттер», «Как приручить дракона», «Голодные игры», серии книг «Пардус», «Коты-воители», «Хроники Нарнии», авторы Рик Риордан, Мейзи Хитчинс, Стив Стивенсон.
Учащиеся средних классов любят «Шерлока» и даже проводили викторину на знание этой книги. Старшеклассники читают «Великого Гэтсби», «Портрет Дориана Грея», «Гордость и предубеждение», «Джейн Эйр».

Кроме того, у нас много книг по экономике и финансам — интерес к такой литературе идёт из семьи. Многие учащиеся уже прочитали «Начинающего инвестора», «Дети и деньги».
В библиотеке мы проводим книжные конкурсы, викторины и фестивали. К 30-летию Конвенции по правам ребёнка мы вместе с Детским фондом ООН проводили здесь конкурс «Селфи с любимой книгой». Наши учащиеся также ездили на литературный конкурс в «Артек».

Все учащиеся 1-7-х классов нашей школы ведут читательский дневник, в который записывают книги, которые они прочитали, краткое содержание этих произведений и своё мнение о них. Так они учатся красиво описывать то, что прочитали. Кроме того, такие дневники позволяют быстро освежить в памяти давно прочитанные книги.

Наша библиотека также ведёт страницу в Instagram. Мы публикуем рецензии на интересную литературу, обзоры новых книг в библиотеке, даём рекомендации для каждой возрастной категории. Там же проводим викторины и конкурсы.

Родители наших учащихся тоже вовлечены в процессы чтения. Они участвуют в книжных ярмарках, покупают детям книги, очень много книг дарят школьной библиотеке. Многие родители приходят в библиотеку, интересуются, что читают их дети, советуются с учителями и со мной о том, как привлечь ребёнка к чтению, если он мало читает.

Кроме того, мы проводили мероприятие «Книги объединяют поколения», в котором принимали участие семьи учащихся. Отдельные классы делали книжный проект «Выбор трёх поколений» о любимых книгах пап, мам, бабушек и дедушек, сестёр и братьев. Дети видели, как меняются предпочтения поколений, сравнивали, какие книги формировали взрослое поколение и что формирует современных подростков. Затем каждый рассказывал о любимых книгах своей семьи.
Сегодня библиотеки — это информационно-ресурсные центры. Здесь дети должны иметь возможность расширить и углубить свои знания. Нужно учить ребёнка вдумчиво читать.

Функции школьных библиотек растут во всём мире. В нашей библиотеке дети не только работают с книгами и смотрят фильмы. Они занимаются здесь своими проектами, снимают ролики. Иногда приходят просто поговорить, посоветоваться, рассказать свои секреты. Иногда им шумно в классе, они занимаются здесь.

В школьных библиотеках также могут быть клубы по интересам для любителей фантастики, детективов или астрономии. Можно проводить дебаты и уроки ораторского мастерства, потому что дети должны учиться спорить, высказывать свою точку зрения, аргументировать и анализировать.
Дилфуза Камалова
Библиотекарь общеобразовательной школы №22 с 1989 года
Я всегда работала библиотекарем. Пришла в эту школу, потому что она находится рядом с моим домом.

Сегодня задачи школьного библиотекаря состоят, главным образом, из обеспечения детей учебниками. Кроме того, мы изучаем предпочтения детей в части художественной литературы. Чем больше они читают, тем больше они знают, тем легче формируется их мировоззрение. Поэтому мы должны предлагать им книги, которые были бы им интересны, соответствовали бы их возрасту.
Мы также должны общаться с учащимися, чтобы выяснить, действительно ли они прочитали книгу, понравилась ли она им. Иногда дети возвращают книги, негативно отзываясь о произведении: не понравился герой, скучный сюжет. Я могу посоветовать ребёнку прочесть другие главы, которые могли бы больше увлечь его. Потом дети возвращаются с восторженными отзывами.

В школьной библиотеке мы помогаем учащимся подготовиться к занятиям, найти нужную информацию. У нас есть компьютеры и интернет (пусть он и медленно работает), поэтому мы помогаем детям готовить рефераты, распечатываем материалы на принтере.

В основном мы работаем с художественной литературой. Дети берут книги, которые нужно прочесть в рамках школьной программы, «Минувшие дни», произведения Худайберды Тухтабаева. Сейчас мы также получили произведения мировой литературы — «Войну и мир» Толстого, стихи Пушкина. Эти книги дети читают.
реклама
реклама
Трудно сказать, какие дополнительные функции могли бы появиться в нашей библиотеке, потому что ещё недавно у нас были совсем другие условия: в библиотеке не было ни одного компьютера, мы работали по формулярам, поэтому поиск книг занимал много времени. Сейчас мы ведём электронный учёт книг.

С пополнением фонда также нет проблем, потому что вся литература уже оцифрована, у всех детей есть телефоны. Если они не могут найти какую-то книгу, мы можем помочь с поиском. Если ребёнок хочет прочесть книгу в бумажном варианте, мы можем её распечатать. Цветной принтер — для картинок — у нас тоже есть.
Раъно Шорахимова
Библиотекарь STEM-школы №45 Куйчирчикского района Ташкентской области
Моя главная задача — привлекать детей в библиотеку, помогать им подобрать интересную литературу и обеспечивать их учебниками.

Дети приходят сюда заниматься, общаться, расширять кругозор. Благодаря тому, что наша библиотека оборудована компьютерами и интернетом, дети могут получить дополнительную информацию о произведениях в сети. У них возникает такое желание, потому что литература по-разному влияет на каждого из нас. Кроме того, недавно мы получили аудиокниги, которые скидываем детям на телефоны по их просьбе.

Учащимся начальной школы я читаю вслух, потом спрашиваю их о характере героев, положительных и отрицательных качествах персонажей. Дети постарше уже сами хотят читать, приходят и выбирают книгу.

Некоторые дети и даже их родители просят меня своими словами описать какой-нибудь роман. Не у всех родителей есть смартфоны. Кроме того, они говорят, что на чтение у них не времени. Я предлагаю им прийти и самим почитать. Если они хотят, приходят и читают сами. Но мне не сложно рассказать, о чём книга, поэтому я провожу такие беседы, если можно их так назвать.
Наши ученики больше интересуются поэзией, поэтому произведения поэтов — Мухаммада Юсуфа, Зульфии — у нас нарасхват. Начальные классы любят «Приключения Гулливера» и другие сказки. А учащиеся старших классов — поэзию Алишера Навои, Бабура. Когда дети возвращают книги, я спрашиваю их, что они извлекли из этой книги, что они поняли. Они рассказывают, и так я понимаю, читали они или нет.

Библиотеки нужны детям. Прочитанное в книгах остаётся в голове. Информация из интернета тоже запоминается, но для дополнительной информации дети обращаются к книгам. Поэтому библиотеки очень нужны.

Кроме того, дома, например, не всегда есть условия для чтения. Если есть телефон, считай, нет условий для чтения. В кишлаках дети занимаются хозяйством, родители не покупают им книги. А когда ребёнок заходит в школьную библиотеку, видит книги, ему хочется читать.

Чтение книг в первую очередь развивает в ребёнке духовность. Как говорил президент, Новый Узбекистан начинается на пороге школы. Получается, книга у нас должна стоять на первом месте. Чтение развивает кругозор, память, мышление ребёнка.

Я обращалась к руководству школы с предложением пополнить фонд нашей библиотеки. Если каждый выпускник подарит хотя бы одну книгу, их уже будет больше. Или если нам помогут предприниматели, в библиотеки будет больше сказок, больше художественной литературы. Я и сама хожу по базарам, чтобы приобрести книги.

Думаю, в будущем одной из функций школьной библиотеки могло бы быть адресное вовлечение в чтение детей из малообеспеченных семей. Если бы у нас были условия, мы могли бы читать этим детям прямо у них дома.
Умида Килдиярова
Библиотекарь специализированной школы точных наук №310
Моя основная задача — обеспечивать детей учебниками, а также знакомить их с литературой и вместе подбирать книги.
Дети приходят сюда, чтобы расширить свой кругозор — для этого и нужны библиотеки.
Над материалом работали Елена Ким, Евгений Сорочин, Сабина Бакаева.
Автор фотографий: Евгений Сорочин.
Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
﻿

Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz

Комментарии

Отправить Выйти Отменить От: Осталось 6000 символов.

Авторизация на Газета.uz

Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.