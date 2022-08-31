Постановлением президента Нозимжон Касымович Холмуродов назначен первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана, сообщила пресс-служба МИВТ.

До назначения с января 2021 года он работал первым заместителем хокима Бухарской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.

Нозимжон Холмуродов родился в 1977 году в Каракульском районе Бухарской области. В 1998 году окончил турецкий Университет Гази, а в 2005 году — Высшую школу бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.

В 1998—2001 годы работал ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела управления мониторинга предприятий и анализа финансово-хозяйственной деятельности Комитета по экономически неблагополучным предприятиям при Министерстве макроэкономики и статистики Узбекистана.

В 2001—2005 годы возглавлял отдел мониторинга предприятий и анализа финансово-экономической деятельности Комитете по делам об экономической несостоятельности предприятий.

В 2005—2006 годы занимал должность заместителя начальника Главного управления анализа финансово-экономического положения монопольных и экономически несостоятельных предприятий Государственного комитета по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства.

В 2006—2010 году был начальником Ташкентского городского территориального управления Госкомконкуренции.

В 2010—2013 годы работал начальником Ташкентского городского территориального управления по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства

В 2013—2015 годы возглавлял отдел финансово-экономического анализа и структурной трансформации экономически несостоятельных предприятий Госкомконкуренции.

В 2015—2017 годы занимал пост начальника Управления охраны труда и экспертизы условий труда Министерства труда.

В 2017—2018 годы работал начальником отдела координации развития туристского потенциала регионов Государственного комитета по развитию туризма.

В 2018—2019 годы руководил отделом координации инвестиционных процессов и программ Администрации президента, а в 2019 — 2021 годы был заместителем министра инвестиций и внешней торговли.

На новой должности в сферу ответственности Нозимжона Холмуродова входят вопросы координации деятельности госорганов и организаций в области формирования и мониторинга государственных инвестиционных программ, развития геологии, горнодобывающей промышленности, металлургии, машиностроения и производства строительных материалов, легкой и электротехнической промышленности, агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, социального сектора и фармацевтической промышленности и других отраслей, улучшения инвестиционно-экономического потенциала банковской и финансовой сферы, регионального развития и экспорта. Также он будет выполнять другие функции и задачи, возложенные решениями президента и правительства, актами законодательства.

Предыдущий первый замглавы МИВТ Азиз Воитов был назначен министром сельского хозяйства.