Агентство США по международному развитию (USAID) передало Министерству народного образования 33 учебника по преподаванию английского языка как иностранного (EFL), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства США в Узбекистане.

Учебники разработаны на основе международных ресурсов и руководств для учителей для использования в течение 2022−2023 учебного года.

Министерство народного образования напечатало новые учебники для более чем 6,5 миллиона учащихся, тем самым обеспечив учащихся доступом к высококачественным учебным материалам и преподавателей английского языка Узбекистана к высококачественным руководствам для учителей.

«Общенациональное распространение этих новых учебников по английскому языку как иностранному знаменует собой важную веху в партнерстве USAID с Министерством народного образования. Наше постоянное сотрудничество способствует достижению амбициозных целей инициативы „Англоговорящая нация Узбекистана“ и нашей общей цели по повышению уровня владения английским языком молодежью Узбекистана, чтобы молодые люди были лучше подготовлены к будущему образованию и трудоустройству», — сказала директор по вопросам образования миссии USAID в Узбекистане Луанн Гронховд.





В течение 2021−2022 учебного года учебно-методические материалы английского языка (EFL) были опробованы в более чем 200 школах Наманганской и Сырдарьинской областей. Пилотный проект включал обучение примерно 800 учителей использованию этих новых материалов и методам преподавания, ориентированным на учащихся, с акцентом на аутентичное изучение языка.

Преподаватели и специалисты из Узбекистана также внесли свой вклад в адаптацию материалов английского языка (EFL) к уникальному контексту Узбекистана, отмечается в сообщении.

В рамках подготовки к общенациональному распространению учебно-методических материалов USAID обучило мастер-тренеров из 14 регионов Узбекистана. Затем эти мастер-тренеры обучили других тренеров, которые работали непосредственно с преподавателями английского языка (EFL) по всему Узбекистану.

Благодаря этой каскадной модели к началу 2022−2023 учебного года все учителя английского языка в Узбекистане будут полностью обучены использованию новых учебно-методических материалов и методик преподавания, ориентированных на учащихся, с акцентом на аутентичное изучение языка.

Этот тренинг, в сочетании с новыми учебниками и руководствами для учителей, обеспечит учащихся 1−11 классов, изучающих английский язык, улучшенным обучением, отражающим передовой международный опыт, подчеркивается в сообщении.