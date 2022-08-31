В Ташкентской области задержан сотрудник хокимията Зангиатинского района, сообщила пресс-служба Службы государственной безопасности.

По данным СГБ, сотрудник районной администрации подготовил поддельные документы о том, что двое граждан якобы обучаются в вузе Кыргызстана, а затем обещал им оформить перевод учёбы в один из вузов Ташкента. Он был задержан при получении 18 тысяч долларов за свои услуги.

Кроме того, руководитель компании в Ташкенте, которая занимается оказанием помощи обучающимся при поступлении в вузы иностранных государств, договорился с гражданином Казахстана и вошёл в доверие двух граждан, после чего подготовил поддельный документ о том, что они окончили первый курс одного из вузов Казахстана. За это он попросил по 15 млн сумов с каждого.

В результате подозреваемые были задержаны при получении квитанций о переводе на счёт руководителя компании 9 млн сумов, на имя гражданина Казахстана — 1900 долларов.

Правоохранительные органы также задержали студента 3 курса одного из престижных вузов столицы при получении 2000 долларов от двух граждан. Он предположительно обещал добыть поддельный документ об окончании ими второго курса одного из вузов Казахстана и добиться их перевода на второй курс одного из частных вузов Ташкента.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.