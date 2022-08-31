Бренд Тecno объявил о старте продаж в Узбекистане нового игрового смартфона Pova 3 и серии смартфонов Camon 19, в которую вошли три модели: Camon 19 Pro, Camon 19 и Camon 19 Neo.

Последние две модели оснащены большим RGBW-сенсором камеры на 64 Мп разработки Samsung, который увеличивает светопоглощение на 208%. Смартфоны выполнены в едином дизайне и даже успели получить награду на iF Design Award 2022 в категории «Выдающийся продуктовый дизайн». Флагманская модель интересна тем, что ее корпус покрывают 200 млн сверкающих частиц, которые препятствуют появлению отпечатков пальцев.

Тecno Camon 19 и Camon 19 Neo

Младшие модели в линейке оснащены чипсетом MediaTek Helio G85, который работает в паре с 6 Гб (у Camon 19 Neo есть версия с 4 Гб) оперативной и 128 Гб постоянной памяти. В качестве экрана используется 6,8-дюймовый дисплей с разрешением FHD+. За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.





Фото- и видеовозможности у Camon 19 и Camon 19 Neo отличаются. Первая модель получила 64-мегапиксельный RGBW-сенсор, а вторая — 48-мегапиксельный. Тем не менее селфи-камера лучше у Neo — 32 Мп против 16 Мп у базовой версии. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 12.





Тecno Camon 19 Pro

Флагман линейки во многих аспектах получил улучшения. Экран тот же, но с расширенной цветовой гаммой, сертификацией TÜV Rheinland и частотой обновления 120 Гц. Процессор — MediaTek Helio G96 с видеоускорителем Mali-G57 MC2. Версия для Узбекистана получила 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной флеш-памяти с возможностью установки карт памяти. Экран Camon 19 Pro получил узкую рамку, а корпус покрывают 200 млн сверкающих частиц.





50-мегапиксельный модуль обеспечивает оптический зум 2x и дает возможность снимать видео и фото с четкой и резкой проработкой портретов. Эффект боке дополнительно выделяет объект съемки и размывает фон. Смартфон Camon 19 Pro обладает новыми возможностями для съемки в темное время суток. Когда алгоритм определяет, что естественное освещение ниже оптимального, автоматически включается система из RGBW-сенсора и стеклянного объектива. В дополнение к этому задействуется стабилизатор OIS+EIS. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 33 Вт.





Смартфон Tecno Pova 3 с аккумулятором 7000 мАч

Tecno Pova 3 — это мультимедиа-монстр, созданный, чтобы работать долго, и тщательно оптимизированный для игр типа PUBG. Он создан в первую очередь для людей, которым важно, чтобы смартфон работал долго.





Главные преимущества смартфона:

Батарея 7000 мАч — это почти 9 часов игр, 23 часа YouTube или 15 часов в тесте PCMark, имитирующем повседневную нагрузку. Тест хорошо иллюстрирует среднее время работы экрана, которое получит пользователь. Быстрая зарядка 33 Вт. Экран 6,95 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц. Яркость — 500 нит. Чипсет Helio G88, до 11 Гб оперативной памяти, фирменный движок для разгона процессора и графического ядра, заточенный на PUBG и другие игры. Основная камера — 50 Мп, фронтальная камера — 8 Мп. Полный набор коммуникаций: Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, VoLTE, VoWiFi, отдельный слот для microSD карт памяти. Последняя версия софта: Android 12 + HiOS 8.6. Смартфон можно использовать как пауэрбанк для зарядки другой техники.

Для желающих выделиться у Tecno Pova 3 есть версия с необычным дизайном — диодная полоса подсветки на задней панели. Подсветка не только украшает телефон, но и несет информационную составляющую. Например, при входящем звонке полоса начнет мигать синим светом, при новом сообщении — зеленым. В PUBG полоса будет мигать в такт выстрелам. Классические модели имеют черную или серебристую матовую панель.

Tecno стремится использовать современные технологии и работает для прогрессивных людей, учитывая местную специфику рынка. С Tecno можно быть уверенным, что вы получите отличное соотношение цены и качества.

В преддверии нового учебного года компания запустила акцию на ряд доступных на рынке моделей. При покупке смартфона у официальных дилеров в комплекте идет гарантированный брендированный подарок.

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