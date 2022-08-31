Церемония открытия библиотеки имени первого президента Узбекистана Ислама Каримова состоялась 29 августа в резиденции Оксарой, передают корреспонденты «Газета.uz».

Библиотека была основана в 2018 году. В течение четырёх лет здесь действовал лишь общий читальный зал. В ходе реконструкции библиотеку оснастили современным оборудованием и открыли несколько отделов.

Мероприятие началось с выступления супруги первого президента Татьяны Каримовой и директора Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова Темура Ширинова.

«Это историческое здание было выбрано для библиотеки не случайно, — отметила Татьяна Каримова. — Здесь были проведены важные для нашей страны мероприятия, в том числе переговоры с представителями иностранной делегации с участием нашего первого президента Ислама Каримова, а также вручены верительные грамоты послами государств, которые одними из первых признали нашу независимость».





После торжественного перерезания красной ленты руководство библиотеки вручило Татьяне Каримовой читательский билет. Таким образом, она стала первым членом библиотеки.

Директор библиотеки Дилором Шукурова отметила, что Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана оказал поддержку в пополнении фонда библиотеки, объём которого составляет более 70 тысяч книг и 10 тысяч журналов. Директор учреждения добавила, что более 1000 журналов изданы в конце XIX века.

Дилором Шукурова.

«Основная часть книг — это редкая литература, которая была издана в конце XIX — начале XX веков. Считается, что тысячи произведений литературы рассказывают о Средней Азии и Туркестане», — сказала она.

Вся информация о библиотеке размещена в инфокиоске на входе в учреждение. На первом этаже расположено несколько отделов, в том числе кафетерий, где посетители библиотеки могут читать. Отдел образования, оснащённый компьютерами, предназначен для студентов и школьников.





В отделе личной библиотеке Ислама Каримова собраны произведения его авторства, книги, подаренные представителями зарубежных стран во время государственных визитов, а также монографии и художественная литература.

Среди книг, подаренных Исламу Каримову, есть экземпляры с именными подписями и пожеланиями. Среди них книги с автографами первого президента России Бориса Ельцина, бывшего президента Израиля Шимона Переса, народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова и другие.

В отделе личной библиотеки Ислама Каримова также хранятся 500 томов ценной для первого президента литературы. Эти книги Татьяна Каримова передала библиотеке в качестве подарка.





Архив Ислама Каримова и хранилище также расположены на первом этаже библиотеки.

Почти все книги находятся в общем читальном зале на втором этаже. Здесь собраны произведения художественной и политической литературы, журналы и книги других жанров и тематики.





Читальный зал оборудован компьютерами. Здесь хранятся тысячи электронных изданий.





В отделе оцифровки документов на третьем этаже установлены сканеры, которые позволяют оцифровать редкую литературу, ценные газеты, журналы и карты.





В библиотеке также есть конференц-зал и отдел оцифровки мультимедийных документов.





Дилором Шукурова отметила, что у библиотеки пока нет своего веб-сайта. Команда учреждения планирует создать его и наладить дистанционное обслуживание студентов.

«Мы также намерены создать электронный каталог и базу данных о жизни и трудовой деятельность Ислама Каримова, его произведениях и книгах о нем», — сказала Дилором Шукурова.





Библиотека имени Ислама Каримова откроет двери для посетителей 5 сентября. График работы учреждения — с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Суббота и воскресенье — выходные дни. Для получения читательского билета посетителям необходимо иметь при себе удостоверение личности.