Национальная сборная Узбекистана впервые в истории стала победителем 44-й Всемирной шахматной олимпиады, которая проходила в индийском городе Ченнаи с 29 июля по 9 августа. Одним из обладателей золотой медали стал 27-летний гроссмейстер Жахонгир Вахидов. «Газета.uz» спросила его, насколько умным нужно быть, чтобы добиться успехов в шахматах, как питаются чемпионы и нужны ли им физические нагрузки.





Жахонгир Вахидов на 44-й Всемирной шахматной олимпиаде. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

— Жахонгир, поздравляю вас с победой на Всемирной шахматной олимпиаде. Расскажите, как вы и другие члены сборной Узбекистана проводите время после возвращения из Индии?

— Спасибо. 14 августа я должен был отправиться на Атырауский шахматный фестиваль в Казахстан. Но мне сообщили, что есть вероятность встречи с президентом, поэтому следует остаться в Узбекистане. Встреча состоялась 30 августа.

Мой друг и ученик Нодирбек Абдусатторов участвует в Турецкой шахматной суперлиге-2022 (соревнования проходили с 15 по 27 августа — ред.). С ним мы занимаемся онлайн. Ученик моего отца Нодирбек Якуббоев вместе с другими нашими товарищами по команде Жавохиром Синдаровым и Шамсиддином Вохидовым принимают участие в шахматном фестивале в Абу-Даби. Иногда отец просит помочь ему с тренировками. Тогда я также занимаюсь с Нодирбеком Якуббоевым.





Слева направо: Жавохир Синдаров, Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев и в центре — Жахонгир Вахидов. Фото: Stev Bonhage.

Тактика шахматиста изучается противником после каждой партии. Если вовремя не поменять её, соперник применит против вас новые методы. Чтобы избежать этого, мы постоянно продумываем новые тактики и применяем их на практике. Это именно то, чем я сейчас занят.

— Считается, что шахматы — это интеллектуальный вид спорта, которым занимаются очень умные люди. Согласны ли вы с этим мнением?

— По опыту могу сказать, что успех в шахматах на 99 процентов состоит из труда. Не существует человека, который не обладает умственным потенциалом. Если в вас есть хоть небольшая искра, вы легко можете научиться играть в шахматы и добиться больших успехов. Я знаю многих шахматистов, чей интеллект не силён, но которым удалось удостоиться чемпионства. Они достигли этого, неустанно практикуясь каждый день, работая над собой на протяжении многих лет.

Но я не отрицаю и того, что шахматы — это интеллектуальный процесс. Шахматисту нужно логически — не визуально — понять действия соперника. В шахматах есть техники визуализации. Нужно заранее видеть, что вы собираетесь делать через 10 минут, какую позицию хотите занять через 20 ходов. Нужно это проанализировать и действовать в соответствии с этим. На мой взгляд, шахматы — это работа с одной из самых высоких нагрузок на умственную деятельность.

Некоторые родители приводят на шахматы совсем маленького ребёнка, и после нескольких поражений прекращают обучение, думая, что их ребёнок не сможет научиться и недостаточно развит интеллектуально. Это огромная ошибка, потому что оценивать умственные способности ребёнка в шахматах нужно после 12−14 лет.

— Сколько часов в день должен заниматься шахматист, чтобы добиться хорошего результата?

— Чтобы стать чемпионом, раньше достаточно было заниматься по 4−6 часов в день. Но тогда конкуренция не была такой большой. По мере доступности Интернета возможности шахматистов всего мира расширились, и все они пользуются этим.

Поэтому сейчас на тренировки нужно отводить не менее восьми часов. Этот процесс должен повторяться изо дня в день в течение многих лет без перерывов. Можно составлять распорядок дня исходя из своих возможностей. Например, можно заниматься два часа, отдохнуть полчаса и снова продолжать в том же духе.





Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

Главное — сделать перерыв. Потому что длительное занятие одним делом и на одном месте приводит к ухудшению работы кровеносной системы, а это сказывается на качестве. Сам я обычно занимаюсь с 8:00 утра до 12:00, затем обедаю и немного сплю. А с 14:00 до 18:00 снова занимаюсь.

— Какие навыки и умения необходимы человеку для достижения успеха в шахматах?

— Память, дисциплина, труд. Это не мои слова. Так сказал международный гроссмейстер Гарри Каспаров. Международный мастер по шахматам Марк Дворецкий говорил, что есть четыре стиля игры в шахматы: технически динамический, технически позиционный, интуитивно динамический, интуитивно позиционный. Шведско-датский шахматист Якоб Огор также затрагивал тему стилей в своей книге Thinking Inside the Box.

Наши учителя тоже часто говорят о стилях. Каждый шахматист автоматически начинает играть в одном из этих стилей — в наиболее близком его характеру. Этот стиль игры нужно довести в нём до совершенства и предоставить возможность играть в остальных трёх.

У некоторых детей очень сильная агрессия. Они любят соревнования, их игра состоит из бескомпромиссных войн, жертв, жёстких ударов. Они близки к динамичному характеру. Некоторые дети очень тихие, скромные. Они хорошо играют в позиционном стиле. Такой игрок редко сталкивается с противником, но постепенно поражает его, мучая и мучая стратегически.

Недавно «Газета.uz» публиковала интервью тренера нашей сборной Ивана Соколова для сайта Chess.com. В нём тренер затронул стиль каждого шахматиста нашей команды. Например, если Жавохир тактик, то Абдусатторов близок по стилю к позиционному стилю Карлсена (Магнус Карлсен — действующий чемпион мира в стандартном направлении).





Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

Чтобы стать чемпионом, необходимо работать над всеми четырьмя стилями. Тогда появятся и необходимые способности, и искусство игры в шахматы. Интуитивно динамический и технически динамический стили могут быть сформированы с помощью книг или шахматных заданий в интернете. Технически позиционный и интуитивно позиционный стили могут быть сформированы исключительно под руководством сильных наставников.

Но по сей день никто в мире не достиг совершенства во всех четырёх стилях. Мы не можем утверждать, что даже Магнус Карлсен или Нодирбек Абдусатторов владеют всеми. На самом деле, универсальность далека от правды. Среди чемпионов мира много тех, кто в совершенстве смог овладеть двумя-тремя стилями.

— Какое значение рацион питания шахматистов имеет для успеха игрока? Есть ли у шахматистов диета?

— Во время игры в шахматы тратится огромное количество энергии. Поэтому необходимо уделять особое внимание питанию, чтобы компенсировать потери энергии и продолжить занятия. На завтрак нужно употреблять различные каши, в течение дня — фрукты и сухофрукты, орехи, продукты, богатые витаминами, необходимыми для поддержания умственной деятельности, и, конечно же, мясо.

Необходимо пить много воды. Потому что вода дает много энергии, освежает. Например, моя ежедневная норма потребления воды составляет три литра. А летом я увеличиваю объём в соответствии со своими потребностями, потому что много жидкости выводится из организма вместе с потом.

Я — самаркандец. Я бы каждый день ел плов, будь у меня такая возможность. Узбекская кухня сытная, высококалорийная. На мой взгляд, блюда национальной кухни — то, что мы едим в повседневной жизни, — вполне подходят шахматистам. Поэтому я считаю, что именно наши шахматисты не нуждаются в каком-то особом питании.





Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

Что касается диеты, то мы стараемся ограничить употребление рафинированных жиров. Нерафинированные жиры хорошо переваривается, не несут никакого вреда. Рафинированные масла обычно называют вредными, потому что их употребление может привести к образованию тромбов. Мы стараемся следовать этому правилу, но это не всегда получается. В таком случае вред жиров можно предотвратить, увеличив потребление фруктов.

Что касается сладостей, то обычно советуют есть тёмный шоколад. Но я не ем его в больших количествах, поскольку это может стать причиной диабета. Во фруктах тоже содержится сахар. Кроме того, они усваиваются лучше сладостей, поэтому десерты можно заменять фруктами.

— Как долго в среднем может длиться одна партия в шахматах?

— Не менее 4−5 часов. Например, на Олимпиаде в Индии мои партии растянулись. Длились по шесть часов, а некоторые растянулись до 6,5 часов. Продолжительность партии зависит от того, насколько силён соперник. Чтобы обыграть сильного соперника, нужно тщательно продумывать каждый шаг, поэтому игра растягивается.

— Делаются ли перерывы в течение этого времени? Можно ли есть или пить?

— Перерывы не даются. Но во время игры, когда приходит очередь соперника делать ход, есть немного времени выпить воды. Минут пять можно постоять в зале, походить, подвигаться, выровнять дыхание, разгрузить голову. Можно даже перекусить.

Во всём этом есть и необходимость. Длительное сидение на одном месте приводит к замедлению мозговой активности. Временем можно воспользоваться по своему усмотрению, ограничений нет.

Правило заключается в том, что вы не можете делать всё это, когда наступает ваша очередь делать ход, потому что в это время шахматист может получить от посторонних рекомендации для следующего хода. Это правило было введено, чтобы предотвратить подобное.

— Сколько часов длилась ваша самая долгая партия? Чем вы тогда перекусывали?

— Это было на Юниорской шахматной олимпиаде. Я играл с Владиславом Ковалёвым из Беларуси. Если я не ошибаюсь, игра началась в 2 часа дня и закончилась вечером в 22:30 или 23:00. Мне было 12 лет. Это был огромный стресс для меня. Я пообедал перед партией в 12:00. Затем я провёл около 12 часов без еды. Пил воду, но ничего не ел.

Юниорская шахматная олимпиада в Турции. Фото из личного архива Жахонгира Вахидова.

Вы знаете, это был первый раз, когда я столкнулся с такой ситуацией. Обычно партии для шахматистов этого возраста заканчиваются через 3−4 часа. Мне не сказали, что нужно поесть, так как никто и не ожидал, что всё так затянется.

Сейчас я точно не помню свой результат, но если не ошибаюсь, я не смог попасть в первую десятку. Когда я вернулся в отель после завершения игры, оказалось, что ужин уже не подают. Я лёг спать, перекусив шоколадом и яблоком в комнате.

К счастью, чемпионат проходил в Турции. Еда там калорийная. Поскольку обед был сытным, длительное воздержание от пищи в этом соревновании не повлияло на мою мозговую активность серьёзно. Но это стало для меня хорошим уроком. После этого я стал всегда носить с собой фрукты на соревнования. Приносить еду в игровой зал разрешается.

— Есть ли у сборной Узбекистана повар, который сопровождает игроков на соревнованиях за рубежом?

— Нет, это будет накладно. Сейчас Федерация шахмат покрывает расходы на дорогу и гостиницу на азиатских, мировых чемпионатах, других официальных соревнованиях. Но когда я был в возрасте Абдусатторова, Синдарова (16−18 лет), на многих соревнованиях все эти расходы мы должны были покрывать сами. Всё это требовало больших вложений, думать о поваре было неуместно. Поэтому по возможности мы старались бронировать номера в хороших четырех- или пятизвёздочных отелях — там хорошая еда.

Но с международными соревнования вопрос покрытия расходов всегда был сложным. Если рейтинговый балл участника международных соревнований выше 2650, гостиницу и другие расходы берут на себя организаторы. Если показатели ниже, участник сам покрывает свои расходы. Одна такая поездка обходится в 1500—2000 долларов. Чтобы набрать 2650 баллов, профессиональный шахматист должен сыграть на 10−12 международных соревнованиях в год.





Чем дороже страна, в которую мы выезжаем на международные соревнования, тем выше стоимость отелей. Естественно, в странах с высоким уровнем жизни мы не можем себе позволить хороший отель, поэтому останавливаемся в одно-, двухзвёздочных отелях или хостелах, где вопрос питания несколько беспокоит игроков. Еда в таких отелях не очень вкусная, а постоянно питаться на улице накладно.

Есть много других неудобств. К залу соревнований и отелям прилегают пункты питания, где в основном продаётся фастфуд. Это удобно для быстрого перекуса, но нам нужна полезная еда. Сейчас [председатель Федерации шахмат] Алишер Саъдуллаев работает над решением вопроса возмещения расходов на международных соревнованиях.

В общем, успех в шахматах в какой-то мере зависит от финансового положения. Например, Магнус Карлсен с раннего возраста берёт своего личного повара на соревнования. Чтобы превзойти соперника он пользуется услугами не только сильных наставников, фитнес тренеров, психологов, но и услугами личного повара.

— У каждой страны своя кухня. Не вызывает ли трудностей адаптация к ней?

— Сложно, конечно. Но когда у нас нет выбора, мы стараемся приспособиться к их кухне. Было здорово, что в этом году Олимпиада проходила летом. Июнь и июль — сезон фруктов и овощей, дынь, арбузов в Узбекистане. Перед отъездом мы запасли свой организм витаминами.

Почти все индийские блюда очень острые. За неделю до Олимпиады в Индии, когда я был ещё в Узбекистане, я ел только острую пищу, чтобы заранее подготовить свой организм. Через три дня в Индии я перестал чувствовать остроту пищи. Мы остановились в пятизвездочном отеле, еда была вкусной, хотя и острой.

Но моим товарищам по команде пришлось нелегко. Некоторые ребята тоже старались подготовиться, но были и те, кто вообще не мог есть ничего острого. Они были вынуждены ограничиваться фруктами. 5 августа в Индию прибыл повар из Узбекистана. Он приёз с собой продукты и приготовил плов. Всем это очень помогло. Ребята питались этим пловом до последнего дня.





Повар Бахриддин Чустий с приготовленным пловом на 44-й Всемирной шахматной олимпиаде. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

В течение дня мы были в зале соревнований, где была организована кухня со снэками. Их было достаточно до ужина. Многие перекусили. Но я обычно не ем во время соревнований. Потому что после перекуса энергия тратится также на переваривание пищи. Это нехорошо. Больше энергии должно тратиться на работу мозга. Я по возможности ем за два часа до начала соревнований. Быть слишком сытым тоже не дело. Человека клонит ко сну, он устаёт.

Конечно, было бы здорово, если бы на чемпионатах мира нас тоже сопровождал повар. Это важно для нас. Приготовление плова в Индии очень помогло нам. У некоторых наших ребят острая пища вызвала диарею, они были вынуждены не есть два-три дня. Но я думаю, сопровождение повара будет стоить слишком дорого. Потому что вместе с поваром необходимо перевозить и его оборудование, продукты. Есть также вопросы места и условий для приготовления пищи.

— Расскажите об образе жизни шахматистов. Сколько времени вы отводите на сон?

— Чем больше работает мозг, тем больше сна ему требуется. Лучше всего спать 9 часов. Но это зависит от индивидуальных потребностей организма. Спать необходимо не только ночью, но и днём. Например, сон за два часа до начала соревнований или тренировок приносит хороший эффект, потому что с пробуждением мозг возобновляет свою работу и творчески активируется.

Но сам я не всегда этому следую. Особенно когда ответственность на соревнованиях очень велика. Если вспомнить Олимпийские игры в Индии, в последние три-четыре дня наша команда спала всего четыре часа, потому что мы занимались до рассвета.

Перед Олимпиадой напряжение не бывает сильным. Всё было в порядке до 3−4 раунда. Затем появились очень сильные соперники из США, Армении и Индии. Армения опережала нас, поэтому нам пришлось заниматься по 8 часов, чтобы выявить недостатки соперников. Нам пришлось чем-то пожертвовать, чтобы чего-то добиться. Если бы мы высыпались, мы не смогли бы узнать о недостатках соперников перед игрой.

Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

В выходной воскресный день мы попытались восполнить потребность организма в отдыхе. Должен сказать, что в интервью для Chess.com тренер Соколов сказал, что мы хотели пойти на вечеринку на Бермудах, но не пошли, так как он был против. Может, это было неправильно истолковано в интервью, но всё было не так.

Никто из нашей команды не хотел идти на вечеринку. Потому что до этого дня мы сохраняли первенство. Если бы мы отправились на вечеринку на Бермудах, мы бы потратили на это энергию и это повлияло бы на наш результат. Более того, в 7-м раунде нас ждали сильные соперники (сборная Перу — ред.). Поэтому мы постарались восполнить энергию в выходные.

Нам нужно было распределить эту энергию на пять оставшихся раундов. Мы справились. Мы пытались вздремнуть в течение даже пяти минут свободного времени. Дорога из отеля до зала занимала полтора-два часа. В большинстве случаев мы спали в автобусе.

Для справки: в интервью для Chess.com тренер национальной сборной Узбекистана Иван Соколов сказал: «Они с нетерпением ждали бермудскую вечеринку, но я им сказал: „Так, я запрещаю вам туда ходить, но я накажу и себя. Это будет первая бермудская вечеринка с 1988 года, которую я пропущу. Я тоже останусь в отеле, если это может вас утешить“… Моё решение оказалось верным».

— Насколько физическая активность важна для шахматистов?

— Одна шахматная партия длится несколько часов, в то время как один тренировочный день длится не менее 8−10 часов. Чтобы выстоять, шахматистам крайне необходимо быть физически активными.

Международная шахматная федерация утверждает, что игра в одну партию эквивалентна ходьбе пешком 8000 метров. Поэтому нужно уделять серьёзное внимание физической подготовке. Необходимо связать шахматы с плаванием, боксом или любым другим видом спорта.

Например, Абдусатторов занимается плаванием и боксом. У него есть чёткий распорядок: день плавает, день боксирует. Некоторые много играют в футбол.

Сам я окончил факультет физической культуры Самаркандского государственного университета. Там проводились занятия по каждому виду спорта, по которым мы сдавали экзамены, — от плавания до гимнастики.





Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

Я уже несколько лет занимаюсь любительским боксом, хожу на плавание, когда есть время. Плавание успокаивает, а шахматы требуют стальные нервы. Кроме того, при длительном сидении могут возникнуть проблемы с позвоночником. Плавание — лучшее занятие в борьбе с проблемами хребта.

Также я почти каждый день подтягиваюсь на турнике, отжимаюсь и работаю с весом, потому что эти упражнения наращивают энергию. Стараюсь уделять этому по возможности 40 минут каждый день.

Однако график физической активности шахматистов всё-таки должен строиться исходя из занятий за доской. Если по плану нужно потренироваться в какой-то тактике, и это может занять 8 часов, вряд ли останется время на что-то другое.

— Отдыхаете ли вы от шахмат?

— Без отдыха, конечно, не обойтись. Раз в неделю я стараюсь полностью оставить шахматы. Потому что при постоянных и непрерывных тренировках страсть и любовь к шахматам угасает. Перерыв в один день заставляет соскучиться, начинаешь смотреть на шахматы по-новому, когда расставляешь фигуры.

Я живу со своими родителями и провожу больше времени в их кругу. Некоторые шахматисты пытаются жить со своими тренерами. Потому что родные, далёкие от шахмат, не беспокоят, когда ты с тренером, ты не теряешь равновесие, когда приходят гости.

Но во всяком случае шахматы — не главное в жизни. У жизни есть свои правила, в которых требуется делать иные ходы.

— Если шахматы — интеллектуальный спорт, какое значение чтение книг имеет для шахматистов?

— Успех в любой области наполовину зависит от чтения. В шахматах мозг должен хорошо работать. Самый эффективный способ для тренировки мозга — чтение книг. Если вы много читаете, ваш словарный запас увеличивается. Чем больше слов вы знаете, тем шире становятся границы вашего мышления. Тогда идеи новых ходов автоматически придут вам в голову.

Я больше читаю мотивационные книги. Недавно прочёл «Прокрастинацию» Тани ван Эссен и Хенри Шувенбурга. Мои любимые писатели — Брайан Трейси, Наполеон Хилл, Роберт Кийосаки. Их книги не имеют никакого отношения к шахматам, но в них есть стратегии, необходимые для достижения целей.

Книги Кийосаки дают знания о финансовой грамотности. Ещё я люблю книги по тайм-менеджменту, связанные с бизнесом, а также философию и психологию — это особенно полезно для шахматистов. Философия и психология позволяют разглядеть внутренний мир соперников. Они также способствуют формированию аналитических навыков, развитию интуиции.

Мой интерес к художественной литературе немного угас. Но во время учёбы в школе я прочитал много художественных произведений. У шахматистов сильная память. Поэмы и стихи, которые я учил наизусть, помню до сих пор.





Открытый чемпионат Малайзии по шахматам. Куала-Лумпур, Малайзия, 2015 год. Фото из личного архива Жахонгира Вахидова.

Нехудожественная литература позволяет мне оценить свои поступки, проверить своё развитие, и результат заметен, независимо от того, хороший он или плохой. Художественная литература не позволяет мне это сделать. Да, она влияет на мышление, но я люблю точность, поэтому романов мне недостаточно.

— Насколько знание языков важно для шахматиста?

— Раньше лучшие книги по шахматам издавались только на русском языке. Даже 11-й чемпион мира американец Роберт Джеймс Фишер изучал русский язык, чтобы читать книги о шахматах. А теперь наоборот: лучшие книги издаются на английском языке. Они переводятся на русский язык спустя три-четыре года. При переводе не стоит ожидать полноценного воспроизведения оригинала, некоторые моменты выпадают. Поэтому сейчас очень важно знать английский язык.

Я рекомендую всем, кто начал или только начинает заниматься шахматами, сначала выучить английский язык. Чем раньше, тем лучше.

Помимо нашего родного языка, я свободно говорю на английском, русском и таджикском языках. В дошкольном возрасте мои родители много говорили на этих языках. Во время учёбы я продолжал изучать языки. Но именно чемпионаты за рубежом стали полем для практики.

— Сколько у вас тренеров и из чего состоят обязанности тренера?

— Сейчас меня тренирует мой отец, международный гроссмейстер Тохир Вахидов. Моим стартовым наставником была моя мама Феруза Нишонова. В возрасте 9−11 лет меня тренировали покойный Алишер Аноркулов и мой дядя Абдувахаб Вахибов.

В шахматах одна партия делится на четыре стадии: дебют, миттельшпиль, сложный эндшпиль и эндшпиль. Некоторые игры завершаются уже в дебюте. Но если соперник силён, одна партия продолжается 10−12 часов, игра заканчивается эндшпилем.

Первая задача тренера — подготовить игрока к дебюту. Если он неудачно начнёт его, то с большой вероятностью следующие стадии пройдут так же. Тренер переходит к миттельшпилю, если видит, что игрок справляется с первой стадией, и так доходит до последней. Это требует от тренера энергии и креатива.

Следующая задача тренера — анализировать соперника своего воспитанника. Из чего состоят его недостатки и преимущества, как они проявляются, как воспользоваться этим моментом — всё это тщательно анализируется. Затем тренер проверяет предсоревновательную форму своего подопечного. Он заботится о нём, как родитель. Короче говоря, задача тренера в 10 раз сложнее, чем задача игрока. Быть игроком гораздо проще, чем тренером.

— Какие цели вы ставили себе в начале пути? Удалось ли достичь их?

— На мой взгляд, самая большая цель каждого шахматиста — стать чемпионом мира. Моя цель пока не достигнута. Несмотря на то, что мой ученик Нодирбек получил титул чемпиона мира в соревнованиях по рапиду, действующим чемпионом по стандарту остаётся Магнус Карлсен. Наша следующая задача как раз и состоит в том, чтобы привезти в Узбекистан чемпионский титул по стандарту. Кроме того, через пять-шесть лет я хочу основать свою шахматную школу и готовить чемпионов мира.





Международный шахматный конгресс в Гастингсе, Англия. 2016 год. Фото: из личного архива Джахангира Вахидова.

— Что нужно делать шахматисту, чтобы не растеряться во время поражения или победы?

— Это зависит от степени психологической устойчивости. Именно здесь проявляется роль книг. Для проигравшего будто наступает конец света. Поскольку шахматы — это индивидуальный, а не командный вид спорта, шахматист принимает поражение в одиночку. Это требует очень крепких нервов. Очень трудно избавиться от чувства поражения без поддержки родителей и тренеров. А забросить всё и не заниматься после успеха, называется звёздной болезнью.

Многие шахматисты не радуются на пороге победы. Они ликуют только после того, как поставлена последняя точка. Нет ничего хуже, чем проиграть в последний момент.

В шахматах никогда не следует поддаваться эмоциям. Потому что эмоции могут взять верх над умом. Почему китайцы ранее дважды побеждали на Олимпийских играх? Потому что они не показывают ни своего волнения, ни страха, ни радости. Всегда ощущается внутренний покой. Одно из золотых правил в игре — не показывать эмоции сопернику.

— Так вот в чём кроется чрезвычайная сдержанность и скромность сборной Узбекистана во время многих соревнований!

— Так точно. Мы стремиться к этому по возможности.

— Что вы скажете родителям, чей ребёнок играет, учится шахматам или поставил перед собой цель научиться?

— Я прошу их создать условия для своих детей и не ждать быстрого результата. Под условиями подразумевается не только финансовая сторона. Водить ребёнка в шахматную школу или клуб, заниматься вместе, не возлагая всю ответственность на ребёнка и тренера, при необходимости покупать видеоуроки или книги — всё это также составляющие условий, которые создают родители.





Международные гроссмейстеры с председателем Федерации шахмат Узбекистана Алишером Саъдуллаевым. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

В шахматах результат начинает проявляться только через пять-семь лет занятий. Родители многого ждут от ребёнка, который только пошёл учиться или занимается год или два. А порой необходимо поддержать ребёнка, не сломать его, если он проигрывает в небольших соревнованиях или не побеждает вовсе. Туда, где есть поддержка, однажды приходит успех.

Внимание к шахматам в Узбекистане сегодня как никогда велико. Когда Алишер Саъдуллаев занял пост президента федерации, он начал свои усилия по доставке в нашу страну книг о шахматах на английском языке. Затем их переводят на узбекский. Проблема книг будет решена, если поставки и перевод продолжатся. Тогда родителям останется только присматривать за ребёнком и водить его на занятия.