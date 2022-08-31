Координатору программ по странам Европы и Центральной Азии нью-йоркского Комитета по защите журналистов (CPJ) Гульнозе Саид утром 30 августа было отказано во въезде в Узбекистан. Об этом комитет сообщил на своём сайте.

После того, как она провела в аэропорту около пяти часов, Гульноза Саид была допущена в страну, при этом власти не дали каких-либо объяснений первоначального отказа, говорится в сообщении.

Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа сообщил, что после появления информации об отказе во въезде «оперативно обратился с соответствующим запросом по данному поводу в государственные органы, регулирующие вопросы выезда и въезда в Узбекистан». «По полученным данным, инцидент был исчерпан, и Гульноза Саид получила разрешение на въезд», — отмечается в заявлении.

По словам Гульнозы Саид (является гражданкой США), которые приводит сайт CPJ, сотрудники иммиграционной службы сказали ей, что система показала, что ей запрещён въезд и она должна оставаться в аэропорту до 1 сентября, чтобы улететь обратно в Нью-Йорк.

В CPJ назвали отказ на въезд «формой преследования, направленной на то, чтобы запугать Гульнозу Саид за её работу по освещению и поддержке журналистов».