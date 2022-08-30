Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале беседы глава Беларуси поздравил лидера и народ Узбекистана с предстоящим Днем независимости, а также выразил пожелания мира, устойчивого развития и процветания страны.

В свою очередь, президент Узбекистана поздравил президента Беларуси с днем рождения (ему исполнилось 68 лет), пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов.

Были обсуждены вопросы расширения сотрудничества и продвижения проектов практического взаимодействия.

В прошлом году товарооборот двух стран вырос на 44%, а за семь месяцев этого года — еще на 12%. На прошлой неделе в Минске успешно проведено очередное заседание совместной межправительственной комиссии.

Подчеркнута важность ускорения прорабатываемых крупных проектов кооперации в различных отраслях экономики. Главы государств также выступили за продолжение программ активного культурно-гуманитарного обмена.

Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, в том числе в контексте проведения Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре этого года.