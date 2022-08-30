Министерство внутренних дел представило для обсуждения проект постановления Кабинета министров об определении порядка проведения за счёт бюджетных средств принудительного медицинского освидетельствования лиц с подозрением на заражение ВИЧ/СПИДом, выявленных в ходе «специальных оперативно-профилактических мероприятий».

МВД ссылается на исполнение постановления президента от 25 июля 2022 года (не удалось найти в свободном доступе), которым поручено создать соответствующий механизм.

Проектом предлагается утвердить порядок принудительного медицинского освидетельствования с 1 января 2023 года.

В документе приведено определение «опасной группы», куда входят лица, оказывающие интимные услуги, которые в силу своего асоциального поведения относятся к группе высокого риска заражения венерическими заболеваниями (ВИЧ, сифилис, гонорея и др.), гомосексуалисты и больные венерическими заболеваниями, а также потребители инъекционных наркотиков или лица, подозреваемые в употреблении наркотиков.

Лица, бывшие в контакте с опасной группой:

лица, выявленные в ходе специальных оперативно-профилактических мероприятий, которые вступили в половую связь с лицами из опасной группы или которые подозреваются в этом;

сотрудники и посетители учреждений, где возможно совершение неэтичных правонарушений (услуги интимного характера, преступления против половой свободы и нравственности, преступления, связанные с распространением венерических заболеваний или ВИЧ/СПИДа), выявленные при проведении специальных профилактических мероприятий;

сотрудники учреждений, которые могут заразить другого человека ВИЧ/СПИДом в результате невыполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, а также лица (клиенты), выявленные в таких учреждениях во время проведения спецмероприятий.

Освидетельствование лиц из «опасной группы» и контактировавших с ними планируется проводить в Республиканском центре по борьбе со СПИДом, центрах по борьбе со СПИДом в Каракалпакстане, областях и Ташкенте, межрайонных диагностических лабораторий по ВИЧ.

Принудительный медосмотр на ВИЧ/СПИД, согласно проекту, будут проводиться для раннего выявления этих инфекций и профилактики передачи их другим лицам, снижения распространения ВИЧ-инфекции среди населения.

Принудительное медицинское освидетельствование лица с подозрением на заражение ВИЧ/СПИДом, выявленное ОВД при проведении специальных оперативно-профилактических мероприятий, проводится на основании решения ответственного сотрудника ОВД, проводящего доследственную проверку

Медобследование на ВИЧ/СПИД несовершеннолетних лиц, недееспособных или ограниченно дееспособных, как ожидается, будет проводиться в присутствии их близких родственников или законных представителей.

Органы и учреждения, непосредственно осуществляющие профилактику преступности, ответственны за эффективную организацию общей, специальной, индивидуальной и виктимологической профилактики преступлений среди лиц, входящих в опасную группу и контактирующих с ними.

Обсуждение проекта продлится до 10 сентября.