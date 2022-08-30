Президент Шавкат Мирзиёев своим указом наградил орденом «Дустлик» («Дружбы») 12 иностранных граждан в связи с 31-й годовщиной государственной независимости Узбекистана.
Награда присуждена «за большой вклад во всестороннее развитие многоплановых и взаимовыгодных отношений между нашими государствами, дальнейшее углубление партнёрских связей, расширение сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, активную поддержку последовательно осуществляемых в нашей стране кардинальных реформ и демократических преобразований, глобальных и региональных инициатив Узбекистана, а также эффективные усилия по дальнейшему укреплению уз дружбы и взаимопонимания между нашими народами».
Список награждённых
- Фуат Октай — вице-президент Турции;
- Мантуров Денис Валентинович — заместитель председателя правительства России — министр промышленности и торговли;
- Холид Абдулазиз Аль-Фалих — министр инвестиций Саудовской Аравии;
- Мухаммад бин Абдулла Аль-Гергави — министр по делам правительства Объединенных Арабских Эмиратов;
- Люк Девин — заместитель управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних связей;
- Ван Яньчжи — президент Фонда Шёлкового пути — исполнительный директор совета директоров (Китай);
- Дэниел Розенблюм — посол США в Узбекистане;
- Гулиев Гусейн Рзагулу оглы — посол Азербайджана в Узбекистане;
- Черникова Алевтина Анатольевна — ректор Национального университета технологических исследований «МИСиС» (Россия);
- Малышев Владимир Сергеевич — ректор Всероссийского государственного института кинематографии;
- Трегулова Зельфира Исмаиловна — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (Россия);
- Зиядуллаев Наби Саидкаримович — научный советник Ташкентского государственного экономического университета.