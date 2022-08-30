Президент Шавкат Мирзиёев своим указом наградил орденом «Дустлик» («Дружбы») 12 иностранных граждан в связи с 31-й годовщиной государственной независимости Узбекистана.

Награда присуждена «за большой вклад во всестороннее развитие многоплановых и взаимовыгодных отношений между нашими государствами, дальнейшее углубление партнёрских связей, расширение сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, активную поддержку последовательно осуществляемых в нашей стране кардинальных реформ и демократических преобразований, глобальных и региональных инициатив Узбекистана, а также эффективные усилия по дальнейшему укреплению уз дружбы и взаимопонимания между нашими народами».

Список награждённых