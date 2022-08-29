Председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков совместно с вице-президентом GM International Джонни Салдана посетили Казахстан, где провели ряд встреч с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляр и руководством одной из крупнейших казахстанских автомобильных компаний АО «Группа Компаний Allur».

В рамках переговоров с Романом Скляр были обсуждены результаты деятельности UzAuto на рынке Казахстана, планы по дальнейшему развитию промышленной кооперации и углублению локализации на производственной площадке в Костанае.

Учитывая важность для экономики Узбекистана расширения его экспортного потенциала в условиях мировых катаклизмов автомобильной промышленности, в ходе визита был согласован ряд мер по увеличению производственных мощностей UzAuto в Казахстане. В частности, была отмечена необходимость создания в рамках сотрудничества с компанией «Группа Компаний Allur» современной производственной базы в регионе и перехода от зависимости части импортных комплектующих путем их локализации.

По итогам переговоров, GM International, «Узавтосаноат» и компания Allur договорились о совместном развитии автомобильного производства в Казахстане на ближайшие 10 лет, что даст дополнительный импульс экономическому развитию Узбекистана и выведет кооперацию двух стран на новый уровень.

АО «Группа Компаний Allur» — одна из крупнейших компаний в отрасли автомобилестроения Республики Казахстан, которая специализируется на производстве, последующей реализации и обслуживании автомобильной техники. Компания является акционером крупного автопроизводителя Казахстана ТОО «СарыаркаАвтоПром», на мощностях которого в Костанае производятся автомобили Chevrolet.

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