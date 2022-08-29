ГУВД Ташкента проводит мероприятия по выявлению причастных к изготовлению и сбыту крупной партии поддельных долларов США, изъятых в начале августа.

Как сообщила 27 августа пресс-служба ГУВД, 4 августа в ходе специального мероприятия был задержан гражданин Ботир Э., в машине которого было обнаружено свыше 15,7 тысячи фальшивых долларов США.





Специалисты экспертно-криминалистического центра ГУВД установили, что 157 купюр номиналом 100, 7 купюр номиналом 10 и 2 купюры номиналом в 1 доллар действительно являются поддельными.

Следственный отдел УКД ОВД Юнусабадского района возбудил уголовное дело по части 3 статьи 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) Уголовного кодекса Узбекистана.