В Ургенча 29 августа с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прошла торжественная церемония открытия мемориального комплекса Джалаладдина Мангуберды, сообщила пресс-служба.

«Джалаладдин Мангуберды — великий представитель наших предков, боровшихся и отдававших жизнь за независимость страны. По любви и верности Родине, чести и славе в мире редко кто сравнится с Джалаладдином Мангуберды», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Джалаладдин Мангуберды родился в 1198 году. В возрасте 21 года он выступил против монгольского вторжения. За 11 лет он принял участие более чем в 300 сражениях. «Даже Чингисхан, увидев его мужество, сказал: „Счастлив тот отец, у которого такой героический сын“. Храбрый султан, мужественно преодолевший суровые испытания судьбы, пал от рук предателей в возрасте 32 лет», — напоминает пресс-служба президента.

Мемориальный комплекс был построен по инициативе президента, выдвинутой в 2018 году. Новый памятник из бронзы имеет высоту 25 м. Он изображает Джалаладдина Мангуберды на коне, «устремлённого на защиту страны», говорится в сообщении.

Перед памятником установлена копия камня-эпитафии Мангуберды весом 32 кг и высотой 30 см. На нём высечены аяты из Корана и родословная Мангуберды. Камень был найден на территории Ирана и хранится в Британском музее в Лондоне.

Центральная площадь города, расположенная рядом с каналом Шават, после реконструкции имеет территорию около 8 га. Здесь высажено около 18 тысяч декоративных деревьев, цветов и кустарников. Под площадью в декабре прошлого года был открыт автомобильный туннель.

Президент подчеркнул необходимость глубоко изучать жизнь и деятельность Джалаладдина Мангуберды и популяризировать их среди народа, особенно молодёжи. «Благодаря таким изысканиям была найдена могила нашего великого предка в турецком городе Сильване. Глава нашего государства предложил построить там символический мавзолей совместно с турецкими партнёрами», — говорится в сообщении.

«Стоит гордиться, необходимо гордиться нашими великими предками, в числе которых Джалаладдин Мангуберды, проявивший за свою недолгую жизнь присущие узбекскому народу безграничную любовь и верность Родине, выдающийся полководческий талант. Уверен, пройдут годы и века, но султан Джалаладдин всегда будет немеркнущим символом заботы и любви к Родине, служения ей верой и правдой», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Перед памятником под звуки марша «Джалаладдин Мангуберди» торжественным строем прошла рота почётного караула Национальной гвардии. Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику. Затем состоялась патриотическая концертная программа.

Напомним, что раньше по другую сторону канала Шават находился другой памятник Джалаладдину Мангуберды, где он был изображён стоящим. Памятник стоял у входа в парк культуры и отдыха имени Мангуберды.

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