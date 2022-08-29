28 августа багаж пассажиров рейса Uzbekistan Airways HY-201 по направлению «Ташкент-Лондон» не был доставлен в пункт назначения, а остался в Ташкенте. Об этом сообщили пассажиры рейса.

Пресс-служба Uzbekistan Airways, комментируя произошедшее, сообщила, что это связано с «ограниченной коммерческой загрузкой воздушного судна Airbus 320neo».

«Общее количество багажа, который не был загружен на борт, составляет 119 мест, это значит 2210 кг», — сообщила компания. Самолёт имеет на 150 пассажирских мест.

«Багаж пассажиров рейса HY-201 находится в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова и будет отправлен 30 августа рейсом HY-201 в Лондон», — сообщила компания.

Багаж будет доставлен всем пассажирам курьерской службой на бесплатной основе по указанному ими адресу.