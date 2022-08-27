26 августа в Баку (Азербайджан) состоялась встреча председателя правления АО «Узавтосаноат» Шавката Умурзакова, заместителя министра экономики Азербайджана Самеда Баширли и вице-президента по глобальным закупкам и цепочке поставок GM International Джонни Салдана.

В повестке дня особое внимание было уделено обсуждению вопросов современного состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-азербайджанского сотрудничества в сфере автомобилестроения.

В выступлениях сторон дана высокая оценка динамике развития дружественных и партнерских связей между Узбекистаном и Азербайджаном, в основе которых лежит тесный и доверительный диалог на высшем уровне. Подчеркнуто, что государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан, состоявшийся в июне 2022 года, придал дополнительный импульс продвижению межгосударственной кооперации.





В частности, между АО «Узавтосаноат» и Ассоциацией автомобилестроения Азербайджанской Республики было подписано соглашение по изучению углубленной локализации автомобилей в Азербайджане. Результатом успешного сотрудничества сторон по реализации UzAuto проекта крупноузловой сборки автомобилей в Азербайджане привело к 12-кратному увеличению объемов производства в 2022 году. Наращивание объемов закономерно привело к взаимной заинтересованности в дальнейшем развитии современного высокотехнологичного производства автомобилей по методу полного цикла (CKD) с углубленной локализацией.

Касаясь темы двустороннего сотрудничества в сфере автомобилестроения, стороны с глубоким удовлетворением констатировали положительные тренды в данном направлении. В качестве примера были названы успехи в деятельности производственной линии АО UzAuto Motors и СП ООО «СамАвто», которая была введена в строй в сентябре 2021 года в городе Гаджигабул (Азербайджан).

Вместе с тем высказано общее мнение о наличии весомого нереализованного потенциала в сфере автомобилестроения.

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