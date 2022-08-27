В Зангиатинском районе Ташкентской области построен единый центр хранения и обработки данных системы «Электронное правительство». 27 августа с работой центра ознакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

Создание первого в стране центра хранения и обработки данных высокой производительности было предусмотрено Стратегией «Цифровой Узбекистан-2030». Он построен совместно с китайской компанией Huawei.

Ёмкость хранилищ центра составляет 20 петабайт. Здесь установлено 580 серверов, непрерывную работу системы обеспечивают дизель-генераторы общей мощностью 5 мегаватт. Действуют современные системы охлаждение зданий и противопожарной безопасности. Дата-центр имеет сертификат TIER III, выданный международным институтом Uptime, говорится в сообщении.

«Этот центр является „сердцем“ цифровизации, фундаментом „Электронного правительства“», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Благодаря организации работы центра будут сэкономлены «многомиллиардные» средства на хранение данных государственных органов и техническую поддержку. Кроме того, повысится качество предоставляемых гражданам и предпринимателям государственных услуг, а также будет обеспечена надёжная защита от кибератак, отмечается в сообщении.

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