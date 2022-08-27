Утром 27 августа на территории Туркестанской области Казахстана произошла авария пассажирского автобуса «Ташкент — Бишкек», сообщило МВД Казахстана.

Сообщение о ДТП поступило около 7:18 в дежурную часть отдела полиции Тюлькубасского района. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что на перекрестке на 601-м км в районе села Шакпак автобус узбекистанской компании выехал с дороги.

«В салоне находились иностранные граждане. В результате ДТП 12 человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу», — говорится в сообщении.





Факт зарегистрировали по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы.