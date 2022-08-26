Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу вылетел в столицу Каракалпакстана Нукус. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Он примет участие во внеочередном заседании Жокаргы Кенеса Каракалпакстана.

Президент посещал Нукус 2 и 3 июля после того, как там 1−2 июля произошли массовые демонстрации. Тогда он заявил, что отдельные силы, «прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан», «организовали беспорядки, предприняли попытку захватить здания местных органов государственной власти».

С 3 июля в Каракалпакстане был введён режим чрезвычайного положения, который был отменён с 21 июля. Несмотря на это, в ночное время в республике по-прежнему отключается доступ в интернет.

В течение августа в посёлках Коскол 3 и Коскол 4 под Нукусом велись масштабные работы по благоустройству.

Накануне сообщалось о назначении бывшего министра внутренних дел Каракалпакстана, первого заместителя председателя Совета министров Аманбая Орынбаева депутатом Жокаргы Кенеса.