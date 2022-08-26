Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибывший в пятницу в Нукус, сейчас выступает перед депутатами Жокаргы Кенеса Каракалпакстана в ходе внеочередной 34-й сессии. Цитаты из его выступления приводит его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства заявил, что одной из главных целей реформ, реализуемых в стране под девизом «Во имя достоинства человека», является сделать так, чтобы они дошли до каждого города и района, кишлака и аула, каждой семьи Каракалпакстана.

«За шесть лет в качестве президента я посетил эту щедрую землю 9 раз — больше, чем другие регионы, я провёл много-много бесед со здешними аксакалами, предпринимателями, молодёжью. За это время мы приняли 31 указ и постановление, направленное на комплексное развитие Каракалпакстана», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Согласно озвученной им статистике, количество субъектов предпринимательства в республике за это время выросло в 2 раза, было запущено почти 4500 инвестиционных проектов.

«Только во время [моего] февральского визита мы выделили средства в объёме 1,5 трлн сумов для всестороннего развития этого региона», — сказал президент.

Процент обеспечения питьевой водой вырос с 40 до 68, охват дошкольным образованием — с 32 до 76, уровень доходов на душу населения — в 2 раза, отметил он.