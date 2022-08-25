На территории массива «Коракир» в Пешкунском районе Бухарской области в среду загорелись камышовые заросли, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

На место возгорания выдвинулись пожарно-спасательные экипажи МЧС в количестве 107 человек. Поскольку очаги возгорания находятся в болотистой, непроходимой местности, сотрудники МЧС не могли использовать пожарно-спасательную технику. Пламя ликвидировалось при помощи ручных инструментов.

В четверг к тушению пожара был подключен вертолёт Министерства обороны. По предварительным подсчётам, пламя распространилось на территории 100 га, на 80 га пожар уже потушен. В ближайшие часы пожар должен быть полностью ликвидирован.

Участок, где произошло возгорание, находится вдали от населённых пунктов и поэтому не представляет угрозу для людей и их имущества, отметили в МЧС.