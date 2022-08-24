23 августа примерно в 20:30 на 1209-м км автодороги «Ташкент — Термез» в Камашинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей, сообщила пресс-служба УВД Кашкадарьинской области.

Житель Камашинского района С. Х., управлявший автомобилем Damas, врезался в стоявший на обочине дороги другой автомобиль Damas, принадлежащий жителю Яккабагского района Б. А., вследствие чего второй автомобиль опрокинулся и упал на пешехода Э. О., шедшего по обочине дороги.

Далее С. Х., не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Spark под управлением Ю. Ж.

В результате ДТП водитель Damas С. Х. и пешеход получили тяжёлые травмы и скончались на месте.

Следственный отдел при УВД Камашинского района возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.

Напомним, неделю назад в Кашкадарье произошло еще одно крупное ДТП — в результате столкновения Spark и Lacetti в Мубарекском районе оба автомобиля загорелись, погибли восемь человек. Один пассажир автомобиля Spark был госпитализирован.