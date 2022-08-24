Хоким Ташкента Джахонгир Арыткходжаев 24 августа подписал решение о совершенствовании деятельности общественного совета при хокимияте.

На сессии городского кенгаша 19 августа глава столичной администрации подчеркнул: «Наша главная цель — создание комфортных условий для жителей и гостей нашей столицы, дальнейшее повышение качества жизни населения».

«Однако в последнее время мы сталкиваемся с разного рода недовольством, а иногда и с предвзятой критикой из-за того, что мы своевременно и в полной мере не доносим до широкой общественности добрые дела, которые мы делаем на благо нашего населения», — отметил он.

По его признанию, каким бы большим ни был масштаб работ и проектов, «невозможно добиться ожидаемого положительного результата без общественного мнения, советов и иногда критики».

Для тесной и прозрачной работы с общественностью, «вовлечения активной части населения в реформы», проводимые в Ташкенте, хокимият принял решение пересмотреть вместе с местными депутатами работу общественного совета при администрации.

«Теперь общественный совет будет структурой с полномочиями и системой, которая сможет в полной мере и прозрачно донести до наших граждан осуществляемые реформы и проекты. Также будет сформирован новый состав общественного совета. Отдельно хочу подчеркнуть, что любой гражданин может участвовать в качестве эксперта в работе нового общественного совета», — заявил хоким.

Джахонгир Артыкходжаев предложил на пост главы совета кандидатуру Фурката Махмудходжаева, ранее работавшего заместителем хокима и пресс-секретарём хокимията города.

«Приглашаю широкую общественность, представителей СМИ, журналистов и блогеров, в частности, активных сограждан, таких как Никита Макаренко, Александра Иванюженко, Саодат Абдузакирова, Абу Али Ниязматов, неравнодушных к изменениям в нашем городе, флоре и фауне нашей столицы, стать членами общественного совета», — сказал он.

Хоким выразил уверенность, что их работа, идеи, предложения и инициативы в совете «обязательно окажут положительное влияние на процесс обновления и перемен в нашем городе, на нашу деятельность в различных сферах и направлениях».

«Наш совет будет открытым, поэтому у каждого будут свои инициативы. Мы должны выполнять работу не на эмоциях, а доверяя мнению специалистов. Эмоции — это другое. Учитель может давать советы по экологии, а эколог — по математике, но это необходимо [обсудить] с участием специалистов и получить согласие у всех», — добавил Джахонгир Артыкходжаев.

Предыдущие попытки

Впервые общественный совет при хокимияте был создан в мае 2018 года, в него намеревалось включить до 25 человек. Совет в основном был представлен предпринимателями и общественными деятелями. В июле 2019 года председатель совета Хикмат Абдурахманов покинул пост, а в ноябре того же года структуру возглавил Диёр Мирзаахмедов.

В сентябре 2020 года эксперты общественного совета опубликовали письмо с замечаниями и предложениями в сфере строительства. Они выразили обеспокоенность нарушениями при возведении объектов и призвали ускорить разработку концепции генерального плана столицы.

Согласно новому положению, члены общественного совета будут по-прежнему работать на общественных началах, а его решения носят рекомендательный характер.

Совет должен осуществлять контроль за выполнением договоров, проектов и программ, реализуемых в рамках оказания госуслуг и социального партнёрства, выполнять роль «моста» в обеспечении эффективного взаимодействия городской и районных администраций и госорганов с негосударственными некоммерческими организациями, СМИ и другими институтами гражданского общества, а также проводить систематический мониторинг и всесторонний анализ общественного мнения о деятельности хокимиятов.

Совет сможет вносить в кенгаш народных депутатов для утверждения предложения по реализуемым проектам, а также принимать и отправлять служебные письма через общий отдел хокимията Ташкента.

Количество членов общественного совета не ограничено. Его состав утверждается решением хокима Ташкента.

В обновлённый состав совета вошли 19 человек.