В махалле «Дархон» Яккабагского района Кашкадарьинской области местный житель Р. О. полностью разрушил архитектурный памятник «Кунжутлитепа», относящийся к ХVIII веку, и продал глину, из которой он был построен. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В сообщении отмечается, что ответственные органы неоднократно предупреждали мужчину, однако это его не остановило. Ущерб объекту культурного наследия оценён в 47,5 млрд сумов.

15 августа прокуратура Яккагабского района возбудила уголовное дело по части 3 статьи 132 Уголовного кодекса (уничтожение, разрушение или порча объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства, совершённые с причинением особо крупного ущерба — наказываются лишением свободы от 5 до 7 лет, в случае возмещения причинённого материального ущерба в трёхкратном размере не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы). Определением суда Р. О. взят под стражу.

Городище Кунжутлитепа было включено в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана постановлением правительства от 2019 года и находилось в государственной собственности под оперативным управлением Кашкадарьинского областного управления культурного наследия.

Ранее сообщалось о разрушении архитектурных памятников в этом же Яккабагском районе — «Чордангитепа» (X−XII вв.), «Номизтепа» в Самаркандском районе (VI-VII вв.), «Урдатепа» и «Гаистонтепа» в Янгикурганском районе Наманганской области и других.

В мае Генпрокуратура сообщала о выявлении 146 незаконных построек на территории 108 объектов культурного наследия в стране.

В феврале в законодательство были внесены поправки, которыми усилено наказание за уничтожение, разрушение или порчу объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства.