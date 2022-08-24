«Газета.uz» сообщала о разрушении архитектурного памятника Кунжутлитепа в махалле «Дархон» Яккабагского района Кашкадарьинской области. Местный житель продал почву с бывшего городища, относившегося к раннему средневековью. Возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.
Пресс-служба Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия в ответ на запрос редакции предоставило краткую информацию о городище, а также фотографии того, как оно выглядело раньше, как оно разрушалось и как это место выглядит сейчас.
По данным реестра Агентства культурного наследия, Кунжутлитепа относится к периоду раннего средневековья —
Площадь городища составляла 80×30 м, высота — 8 м. Степень разрушения оценивалась как сильная. Оно находилось на территории села Шов в 100 м к западу от другого архитектурного памятника — Чилламозортепа. Рельеф местности имел несколько возвышенностей, предположительно бывших остатками отдельно стоящих домов. Экспедиция Института археологии 2021 года установила, что в северной части городища уже были построены современные дома.
Фото
Прежнее состояние:
Во время разрушения:
Сейчас:
Aziz
он памятник себе возвдиг нерукотворный) Жаль, конечно, городище.