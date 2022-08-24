«Газета.uz» сообщала о разрушении архитектурного памятника Кунжутлитепа в махалле «Дархон» Яккабагского района Кашкадарьинской области. Местный житель продал почву с бывшего городища, относившегося к раннему средневековью. Возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.

Пресс-служба Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия в ответ на запрос редакции предоставило краткую информацию о городище, а также фотографии того, как оно выглядело раньше, как оно разрушалось и как это место выглядит сейчас.

По данным реестра Агентства культурного наследия, Кунжутлитепа относится к периоду раннего средневековья — V—VII вв. При этом в Национальном перечне объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана, находящихся под охраной государства (утверждён постановлением правительства от 2019 года), городище отнесено к ХVIII веку.

Площадь городища составляла 80×30 м, высота — 8 м. Степень разрушения оценивалась как сильная. Оно находилось на территории села Шов в 100 м к западу от другого архитектурного памятника — Чилламозортепа. Рельеф местности имел несколько возвышенностей, предположительно бывших остатками отдельно стоящих домов. Экспедиция Института археологии 2021 года установила, что в северной части городища уже были построены современные дома.

Фото

Прежнее состояние:





Во время разрушения:





Сейчас:



