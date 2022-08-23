В августе рейтинговое агентство Ahbor-Reyting присвоило компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» рейтинг платежеспособности по национальной шкале на уровне «uzА++» с прогнозом «стабильный».

Присвоенный уровень является наивысшей оценкой платежеспособности страховой компании по национальной рейтинговой шкале и присваивается компаниям, имеющим исключительно высокую способность по своевременному и полному выполнению своих обязательств и требований держателей страховых полисов.

Рейтинговое агентство отмечает ряд позитивных факторов, влияющих на уровень рейтинга:

широкий региональный охват и ассортимент страховых услуг;

положительный тренд показателей масштабирования бизнеса;

высокая рыночная доля и одна из ведущих позиций на страховом рынке;

положительная диверсификация страховых поступлений по регионам;

высокая деловая активность страховой компании и интенсивное освоение основных сегментов рынка страховых услуг;

активное внедрение современных информационных технологий и финансовых инструментов;

высокий уровень платежеспособности;

опытная команда менеджеров.

Агентство отмечает, что в течении 2021 года масштабы бизнеса и показатели деятельности «Узбекинвест» повышались стабильными темпами. Количество действующих договоров компании увеличилось на 117%, по сравнению с итогами 2020 года, и составило 939,1 тысячи единиц. Из них 854,9 тысячи заключены с физическими лицами.

Собранные совокупные страховые премии «Узбекинвеста» составили 382,8 млрд сумов с ростом на 147% по отношению к 2020 году. Страховые выплаты компании компании составили 89,3 млрд сумов, что на 22,7 млрд сумов больше аналогичного показателя 2020 года. В результате доля компании в совокупности всех выплат страхового сектора составила 14,6%.

Устойчивая тенденция роста продолжилась и в 2022 году. По итогам первого полугодия 2022 года «Узбекинвест» обеспечил валовый сбор страховых премий в размере 240 млрд сумов с ростом объемов бизнеса на 167% и укрепил позицию одной из ведущих компаний национального рынка страхования.

Национальным экспортерам товаров и услуг была предоставлена страховая защита в размере 1,1 млрд долларов США, что составило 29% от объема несырьевого экспорта Узбекистана.

В течение первого полугодия 2022 года продолжилось динамичное и устойчивое развитие страховых операций на международных рынках страхования и перестрахования. Обеспечен валовый сбор перестраховочных премий в размере 149,6 млрд сумов, в эквиваленте — 13,8 млн долларов. Это в 2,5 раза больше аналогичного периода 2021 года. При этом доля экспорта услуг в страховом портфеле компании составила 62%.

В данном направлении компания сотрудничает с ведущими глобальными страховыми и перестраховочными компаниями из США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Франции, Китая, России и других стран.

Характерно, что марте в очередной раз был подтвержден международный кредитный рейтинг компании на уровне «bb» с прогнозом «стабильный» от A.M. Best Company (США). «Узбекинвест» при этом стал обладателем наиболее высокого рейтинга и первой организацией Узбекистана, получившей международный рейтинг от данного агентства.

Страховая компания «Узбекинвест» продолжает реализацию государственной политики по развитию экспортного потенциала страны и всесторонней поддержке национальных экспортеров товаров, работ и услуг.

Реализуются мероприятия по страхованию инвесторов и инвестиционных проектов, в том числе на территориях свободных экономических, малых промышленных и специализированных зон. Кардинально расширяется работа в махаллях и населенных пунктах Узбекистана по системе «махаллабай».

Также ведется работа по кардинальному переходу к цифровизации бизнес-процессов компании: внедрение биометрической информационной системы обслуживания клиентов — Face ID, увеличение продуктовой линейки электронных полисов, в том числе для сегмента корпоративных клиентов, доведение доли электронных полисов (e-полис) в структуре розничных продаж до 90% к концу 2022 года, разработка интерактивной системы онлайн-подачи заявлений по выплате страховых возмещений, а также улучшение инфраструктуры по обеспечению информационной безопасности.

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