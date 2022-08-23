В Узбекистане будет снижена выкупная стоимость приватизируемого земельного участка, устанавливаемого в кратных размерах базовой ставки земельного налога. Об этом на встрече с предпринимателями 22 августа сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

15 ноября был подписан закон о приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения, который стал «историческим» для Узбекистана, напомнил глава государства.

По его словам, уже поступило 10 тысяч обращений касательно приватизации земель. Для создания удобств предпринимателям установленная сумма платежа за приватизацию земли, составляющая 20-кратный размер земельного налога, в Ташкенте и областных центрах будет уменьшена в 10 раз (в среднем около 6 млн сумов за 1 сотку земли), в других областях — в 5 раз (до 1 млн сумов за сотку).





Согласно действующему порядку, при ликвидации юридического лица прекращается его право на земельный участок.

«Этот порядок был установлен в 1998 году, тогда у земли не было рыночной стоимости. Сейчас он продолжает действовать. Отныне предприниматель, купивший землю на аукционе, при прекращении своей деятельности по каким-либо причинам должен сохранить право на землю», — подчеркнул президент.

До конца года планируется выставить на торги свыше 10 тысяч земельных участков. Срок выставления земель на аукцион сократится с текущих 80 до 30 дней. В отдалённых регионах при выставлении участков на аукцион будут применяться пониженные коэффициенты.

Кроме того, срок предоставления в аренду пустующих зданий через аукцион будет продлён с 1 года до 3 лет.