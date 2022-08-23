В Абу-Даби (ОАЭ) прошел чемпионат мира по ММА (смешанным единоборствам) среди спортсменов 12−13, 14−15 и 16−17 лет. Сборная Узбекистана завоевала 13 медалей — 5 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей, сообщила пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.
Награды спортсменов 16−17 лет:
Золото:
Анваржон Хасанов
Амирхон Зиёдинов
Нуруллохон Абдуллаев
Бронза:
Нозимжон Сотволдиев
Награды спортсменов 14−15 лет:
Золото:
Мухаммадали Ходжимияров
Абдулазиз Абдусатторов
Серебро:
Хожиакбар Носиржонов
Бронза:
Иброхимжон Ботиров
Миржалол Мирсаидов
Награды спортсменов 12−13 лет:
Серебро:
Бехрузбек Равшанов;
Бронза:
Мехрожбек Тошпулатов
Бехрузбек Бахромов
Баходир Собиржонов
В соревнованиях приняли участие 479 спортсменов из 42 стран мира.