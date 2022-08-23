В Абу-Даби (ОАЭ) прошел чемпионат мира по ММА (смешанным единоборствам) среди спортсменов 12−13, 14−15 и 16−17 лет. Сборная Узбекистана завоевала 13 медалей — 5 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей, сообщила пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.

Награды спортсменов 16−17 лет:

Золото:

Анваржон Хасанов

Амирхон Зиёдинов

Нуруллохон Абдуллаев

Бронза:

Нозимжон Сотволдиев

Награды спортсменов 14−15 лет:

Золото:

Мухаммадали Ходжимияров

Абдулазиз Абдусатторов

Серебро:

Хожиакбар Носиржонов

Бронза:

Иброхимжон Ботиров

Миржалол Мирсаидов

Награды спортсменов 12−13 лет:

Серебро:

Бехрузбек Равшанов;

Бронза:

Мехрожбек Тошпулатов

Бехрузбек Бахромов

Баходир Собиржонов

В соревнованиях приняли участие 479 спортсменов из 42 стран мира.