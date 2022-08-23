Основатель сети супермаркетов korzinka, инвестор Зафар Хашимов на встрече президента с предпринимателями 22 августа предложил расширить применение электронных документов во внутреннем документообороте предприятий.

По его словам, в законе о ведении бухгалтерского учёта и Налоговом кодексе установлены требования о хранении первичных документов в течение срока исковой давности по налоговым правонарушениям.

«Наше предприятие и налоговая система уже полностью оцифрована: счёт-фактуры, онлайн-чеки и т. д. В нашей системе есть след всех документов, но мы вынуждены их печатать, собрать подписи, поместить в коробки и отнести в склад. Наш склад на 20% заполнен этими коробками. Если покопаться, то никто не проверяет [бумажные документы], потому что у этих документов есть цифровой след. Но есть „старая болезнь“. Если решить эту проблему, это стало бы облегчением [для предпринимателей]», — отметил предприниматель.





Президент Шавкат Мирзиёев поручил министру по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзоду Шерматову в течение месяца подготовить предложение о хранении документов в цифровом, а не бумажном виде. Министр юстиции Русланбек Давлетов должен проанализировать законодательство в этой сфере и подготовить предложения о поправках в закон.

«Это касается не только [Зафара] Хашимова, но у всех [предпринимателей] так. Поэтому решение этого вопроса окажет положительное влияние, избавимся от бюрократии. Государство ведь не получает никакой выгоды от этого. Если оцифровать, то [документы] также будут храниться в компьютерах, организуем сервер», — отметил глава государства.

В чём суть проблемы

Зафар Хашимов в беседе с «Газетой.uz» подробнее рассказал о проблеме. По его словам, в настоящее время очень большое количество документов в бумажном виде оформляется и хранится на предприятии:

В течение 5 лет:

Накладные на перемещение товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и других активов;

Акты списания ТМЦ;

Акты ввода в эксплуатацию ОС;

Акты списания ОС;

Товарные отчеты;

Товарно-транспортные накладные;

Акты сельхоз закупа;

Авансовые отчеты;

Бухгалтерские справки и иные первичные документы;

В течение 70 лет:

Документы по заработной плате.

Ежемесячно в бумажном виде на предприятии оформляется более 100 тысяч документов, указал предприниматель.

В соответствии со статьей 23 Налогового кодекса, налоговые агенты обязаны обеспечивать сохранность налоговой отчетности и других документов, необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов, в течение срока исковой давности по налоговым правонарушениям (5 лет).

Для расчета налога на прибыль расходами, связанными с получением дохода, признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты.

В соответствии со статьей 9 закона «О бухгалтерском учете», основанием для бухгалтерского учета хозяйственных операций являются первичные учетные документы, фиксирующие факты совершения операций и распоряжения на их проведение.

Первичные учетные документы составляются на момент совершения хозяйственных операций или после их проведения.

Хозяйственные операции, относящиеся к отчетному периоду, на которые документы, подтверждающие факт их совершения, не получены, отражаются в бухгалтерском учете с оформлением соответствующего первичного документа.

Обязательными реквизитами первичных учетных документов являются:

наименование предприятия (учреждения);

наименование и номер документа, дата и место его составления;

наименование, содержание и количественное измерение хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении);

личные подписи ответственных лиц.

Согласно статье 6 закона «Об электронном документообороте», обязательными реквизитами электронного документа, который приравнивается к бумажному, являются:

электронная цифровая подпись ;

наименование юрлица или фамилия, имя, отчество физица — отправителя электронного документа;

почтовый и электронный адрес отправителя электронного документа;

дата его создания.

«Учитывая технические ограничения для обеспечения подписания ЭЦП внутренних первичных документов каждым ответственным лицом, субъекты предпринимательства ограниченны в применении электронных документов во внутреннем документообороте», — заявил Зафар Хашимов.

Предприниматель в июле также призывал власти убрать все тарифные и нетарифные барьеры на пути продовольствия и товаров первой необходимости. По его словам, если именно сейчас не снять все эти ограничения, то и защищать будет нечего.