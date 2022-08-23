Делать это лучше пинцетом, чтобы не занести инфекцию
Яд можно аккуратно выдавить или высосать и выплюнуть. Не стоит сильно давить на место укуса, иначе распространение яда ускорится
Место укуса нужно подставить под холодную воду, а затем обработать этиловым спиртом
Натуральный мёд должен скатываться лесенкой, то есть образовывать ступеньки. Чтобы это проверить, нужно взять ложку мёда и наклонить её. Если мёд тянется ровной струйкой и складывается, образуя горку, значит, перед вами натуральный продукт. Ненастоящий мёд капает с ложки и быстро растекается.
Натуральный мёд тяжёлый. В литровую банку должно помещаться не менее полутора килограммов. Мёд на сахаре и с примесями значительно легче.
Натуральный мёд отличается нежной и мягкой текстурой. При растирании между пальцами он потихоньку начнёт впитываться.
Ещё один способ проверить мёд — добавить его в чай. Даже после одной ложки напиток должен помутнеть и стать светлее. При этом на дне чашки не должен образовываться осадок. Мёд, разведённый сахарным сиропом или патокой, такого результата не даст.
В чашку чая с мёдом можно добавить каплю йода. Если напиток станет синим, значит, в мёде содержится крахмал. Его добавляют для придания густоты.
Большим заблуждением является мнение, что настоящий мёд не засахаривается. Напротив, натуральный мёд естественным образом кристаллизуется при комнатной температуре через 4-6 недель после сбора. Консистенция молодого мёда жидкая, через полгода он становится твёрдым. Поэтому, если на прилавках продаётся засахаренный мёд, в его натуральности можно не сомневаться.
«Жидкий мёд подделать гораздо легче», — отметил Сергей Литвиненко.
Текст подготовила Фарзона Хамидова.
Автор фотографий Евгений Сорочин / «Газета.uz»,
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