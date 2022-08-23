Евгений Сорочин / «Газета.uz»
У нас почти все в роду «пчеловодят»
Как потомственные пасечники производят мёд
Семья Литвиненко 63 года занимается пчеловодством. Вместе с 300 ульев они ежегодно кочуют из гор Ташкентской области в степи Сырдарьи и обратно. Потомственные пасечники рассказали «Газете.uz» о разведении пчёл, сборе урожая и секретах правильного выбора натурального мёда.
Семья Литвиненко 63 года занимается пчеловодством. Вместе с 300 ульев они ежегодно кочуют из гор Ташкентской области в степи Сырдарьи и обратно. Потомственные пасечники рассказали «Газете.uz» о разведении пчёл, сборе урожая и секретах правильного выбора натурального мёда.
Сергей Литвиненко — пчеловод в третьем поколении. Его дед решил обзавестись собственной пасекой ещё в 1959 году. Число пчелиных семей прародителя росло из года в год. Вместе с ростом популяции насекомых накапливались опыт и знания, которые дед передавал следующему поколению. Так увлечение превратилось в семейный бизнес. Сегодня Сергей вместе с супругой Галиной, тоже выросшей в семье пчеловодов, продолжают развивать дело на своей пасеке «Пчёлка Honey».
Сергей Литвиненко
Возлюби пчелу
«Мой дядька говорил: “Если ты не полюбишь пчёл, у тебя ничего не получится”, — вспоминает Сергей Литвиненко. — Обязательно нужно любить своё дело. Это самое главное. И тогда всё будет получаться».

Сам он полюбил насекомых в раннем детстве, когда трёхлетним мальчиком помогал отцу на пасеке. Первые собственные пчёлы у мальчика появились в 11 лет. С тех пор занятие стало для Сергея делом жизни.

«Я связал свою жизнь с пчеловодством, так как этим занимался отец и всему научил нас… У нас почти все в роду потомственные пчеловоды, — рассказывает Сергей. — Я с семьёй “пчеловодим” в Узбекистане. Другие родственники разводят пчёл в Америке, России и Украине. Мы влились в этот мир и настолько прониклись им, что уже без этого не можем жить».
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Пчеловодство — труд не из лёгких, поэтому пасечникам необходимо обладать крепким здоровьем. Занятие не подходит людям с аллергией на пчелиный яд, поскольку один укус представляет большую угрозу для жизни аллергиков. Пчеловоду же всегда нужно иметь под рукой аптечку, которая пригодится если не ему, то окружающим.
Что делать, если укусила пчела?
Советы пчеловода
1
Извлечь жало

Делать это лучше пинцетом, чтобы не занести инфекцию

2
Удалить пчелиный яд

Яд можно аккуратно выдавить или высосать и выплюнуть. Не стоит сильно давить на место укуса, иначе распространение яда ускорится

3
Обработать место укуса

Место укуса нужно подставить под холодную воду, а затем обработать этиловым спиртом

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«Если укус спровоцировал аллергию, то человек начинает задыхаться, и без лекарства уже никак. Первое народное и проверенное средство — стакан водки. Чтобы успеть довезти человека до больницы, нужно дать ему хотя бы граммов 100. Она разжижает кровь, а содержащийся спирт нейтрализует яд, — пояснил пчеловод. — У меня же выработался иммунитет: сейчас даже если пчела укусит меня в нос или глаз, я не опухаю, в то время как у простого человека глаза закроются на пару дней, а все лицо раздует».

Тем не менее, пчёл лучше держать подальше от людей, убеждён Сергей. Своих насекомых семья Литвиненко перевозит с места на место в зависимости от сезона. С мая по середину июля пасека располагается в горах Бостанлыкского района Ташкентской области. Затем улья переезжают в степи Сырдарьи и базируются там до конца августа. Семья выбирает места, проверенные годами, потому что развозить пчёл в условиях кочевой пасеки довольно трудно и возможно лишь ночью, когда все насекомые у себя в улье.

«Прежде чем перевезти пасеку на новое место, мы первым делом отвозим туда один ящик — контрольный. Ставим, например, в горах и следим за ним. Затем взвешиваем количество полученного мёда. Если пошёл привес, мы уже туда везём всю основную пасеку. В принципе, земли нам много не нужно. Главное — разместить большие камазовские прицепы. Пока стоим на одном месте, делаем разведку в другие места. На данный момент мы находимся на границе с Казахстаном в городе Бахт», – рассказал пасечник.
Домашняя пасека семьи Литвиненко
Сергей также держит пасеку у себя дома в районе столичного рынка «Кадышева». Здесь насекомые трудятся, чтобы повысить урожайность плодовых деревьев Литвиненко и их соседей.

Новичкам Сергей рекомендует начинать с 1-10 ульев и предупреждает, что в первые годы работы прибыли не будет совсем.
«Но и расходы тоже небольшие — пчелопакет, ульи для будущей пчелосемьи и инвентарь для пчеловода, — перечисляет пасечник. — Каждую неделю нужно будет уделять им около полутора часов. Если вы не уверены, что готовы заниматься пасекой просто ради удовольствия, думаю, что не стоит даже начинать. Пчёлы — это живые существа и, соответственно, большая ответственность. Их жизнь напрямую зависит от вас».
Как пчёлы появляются на пасеке

Каждый год Сергей заказывает пчелиных маток из Германии и «специальным процессом» выводит свою чистую породу: матка откладывает яйца, из которых развиваются рабочие пчёлы, а также трутни и другие матки — они и выводят чистую породу.

«Эту линию мы создаём для всего Узбекистана и затем занимаемся их распространением. К нам обращаются пчеловоды и заказывают пчелопакеты. За сезон можно спокойно увеличить пасеку вдвое-втрое и продавать свою пчелиную семью», — рассказал Сергей Литвиненко.
Пчелиная матка — с белой меткой на спине
Трутень — с чёрным брюшком и большими глазами
Для создания нового поколения оплодотворённая матка сносит яйца в специальные мисочки, которые в роевой период (период полёта половозрелых насекомых для деления колонии на части — ред.) закладывают пчёлы. На четвёртый день отложенное яйцо развивается в личинку. Пчеловоды перекладывают её в подготовленные рамочки, куда потом помещается маточное молочко и заранее подготовленная семья-воспитательница — она растит личинок.

Тем временем другая материнская пчелосемья размещает личинок в маточники (ячейка сота особой формы для вывода матки — ред.). Цикл с момента откладывания яйца до выхода матки из ячейки занимает 16 дней. После матка совершает брачные вылеты и спаривается с трутнями, выращенными в отцовской пчелосемье. Цикл развития «мальчиков» во взрослую особь занимает 24 дня.

После спаривания молодая матка или заменяет собой старую, или покидает улей с частью рабочих пчёл, чтобы основать новую колонию. В новой семье она станет королевой, от которой происходят все остальные пчёлы — и рабочие, и трутни.
Готовая пчелиная семья продаётся в специальных ящиках-пчелопакетах. В таком ящике из дерева или фанеры четыре рамки: три с расплодом, маткой и пчелами и одна с медом в качестве корма. Один пчелопакет стоит около 300 тысяч сумов. Литвиненко также отдельно продают маточники — по 15 тысяч сумов и маток — по 100 тысяч сумов.

«На нашей пасеке мы разводим две породы пчёл, — рассказал Сергей Литвиненко. — Первая немецкая порода – карника. Это самые мирные пчелы, работать с ними в большинстве случаев можно даже без дымаря и спецодежды. Вторая украинская порода – карпатки. Они очень трудолюбивые и медоносные. У нас также были такие породы как бакфаст, кавказянка и местная узбечка», — делится пчеловод.
Медовые будни
«Мы привыкли работать сами, потому что работника, во-первых, очень тяжело обучить, а во-вторых, он не будет выкладываться на 100 процентов, как это делаем мы. Работать приходится много, особенно в сезон откачки мёда, но мы успеваем» – рассказывает Сергей Литвиненко.

Чтобы поддерживать жизнь в ульях и не дать пчёлам улететь, необходимо создать условия лучше, чем насекомые смогут найти в дикой природе. Такую жизнь пчёлам нужно обеспечивать круглый год. Поэтому каждое время года для пчеловода — это определённые работы, которые готовят пасеку к медосбору.

Основные работы пасечников начинаются с пробуждением природы и началом первого цветения. В это же время «просыпаются» пчёлы. Насекомые чистят своё жилище от подмора — тел погибших товарищей — и отправляются в первые полёты. За сбором нектара пчела может улететь на на три-четыре километра от улья, однако основную его массу она собирает поближе к дому — в радиусе двух километров. Чем дальше летит пчела, тем меньше нектара она способна принести в улей. Поэтому пчеловоды перевозят пасеку в горы и степи, где много цветущих растений.
«Пчеловод первым делом должен проверить состояние каждого улья и убедиться, что всем хватает места и есть рамки для заселения нового потомства, потому что весной активно увеличивается количество пчелосемей. Если места для новых особей недостаточно, пчёлам становится тесно, и они улетают искать новый дом. Также нужно поставить пыльцеловители и собирать избыток пыльцы, так как пчёлы могут забивать ей соты», — отметил Сергей Литвиненко.

Кроме того, важно обеспечивать насекомых кормом, если в улье не осталось мёда и перги. Сергей рассказал, что подкармливает своих полосатых подопечных медовым сиропом в начале весны и конце осени — когда нет цветущих медоносных растений. Некоторые пасечники дают сахарный сироп, однако мёд позволяет пчёлам развиваться гораздо лучше.

«Раз в неделю обязательно нужно проверять всю пасеку. Существует порядка 20 видов пчелиных болезней. Пчёлам тоже свойственно болеть, и после зимы они особенно уязвимы, поэтому надо делать обработку от клещей и других опасных вредителей с помощью специальных препаратов, — поведал пасечник. — Я советую использовать муравьиную кислоту. Она самая безвредная, её можно брызгать на улей или ставить на гнездо. Если обрабатывать химикатами, например, амитразом, то потом он будет содержаться в мёде».
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Лето — пора медосбора и главный сезон для пчеловода. В первой половине сезона в улье всегда должно быть достаточно места. Иначе пчёлы перейдут в роевое состояние и начнут строить маточники для новой королевы, а старая матка с половиной улья улетит в поисках нового дома. Бывает, что уходит вся пчелиная семья, если им кажется, что дальнейшая жизнь в улье невозможна.

«Недавно был случай: мы заработались и недоглядели, что в одном улье вылупилась молодая матка, — вспоминает Сергей Литвиненко. — А в одной пчелиной семье должна быть только одна королева – таков закон природы. И часть наших пчёл со старой маткой улетела. В итоге нам пришлось снимать их с веток дерева, на котором они поселились жить, и загонять обратно в улей».
Откачка мёда начинается в середине лета или ближе к его концу. Зависит это от погоды. По словам пасечника, если за зиму выпадает много снега, земля глубоко пропитывается влагой, и период медосбора может выпасть даже на май и июнь. Обильные дожди способны увлажнить лишь верхний слой почвы. Поэтому цветение после дождливой зимы не такое плодоносное для пчёл, а мёд можно собрать лишь к концу лета.

«Летом у нас работа круглые сутки. Мы практически не спим и всё время проводим на пасеке. На откачку мёда встаем в пять-шесть утра, а ложимся в полночь. День проходит так: сначала мы готовим оборудование, затем вытаскиваем рамки с сотами, срезаем накаленным ножом забрус — соты с мёдом, потом помещаем их в медогонку и включаем её. Она совершает 100 оборотов в минуту, поэтому весь мёд прилипает к стенкам аппарата и затем скатывается вниз, собираясь на дне. Мы открываем кран, и мёд льётся прямо в ведро. Уже оттуда через фильтр в очищенном виде мы переливаем его в банки», — объясняет пчеловод.
Осенью пасека готовится к зиме. Пчеловоды проверяют количество корма в ульях и снимают магазинные рамки, в которые пчёлы закладывают запасы мёда. Остаются лишь гнездовые рамки с кормовым мёдом. При необходимости улей дополнительно утепляется изнутри специальными ватными подушками – теплушками. Саму пасеку на два-три месяца перевозят поближе к Ташкенту, чтобы было удобнее навещать полосатых зимой.
«Многие считают, что зимой пчёлы спят, но это далеко не так. Они собираются в кучу и постоянно меняются местами друг с другом, чтобы не замерзнуть, — рассказал Сергей Литвиненко. — Снаружи в это время слышно тихое жужжание. Матка не откладывает яйца, потому что зимой потомство нечем кормить. Вся пчелиная семья поедает запасы мёда, собранные летом».
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С наступлением холодов жизни пчёл угрожают их естественные враги — осы и шершни. Они кружат вокруг ульев в надежде проникнуть внутрь и полакомиться мёдом либо караулят отдельных пчёл снаружи, нападают на них, а затем уносят в свои гнёзда. По словам Сергея, 15-20 таких обжор могут разорить целый улей. Если вовремя не остановить нашествие, они могут съесть всю пасеку. С осами и шмелями пасечники борются специальными ловушками.

Полакомиться мёдом также любят птицы. Их можно отлавливать сетями, однако ввиду того, что среди пернатых много краснокнижных видов, Литвиненко используют аудиозапись с голосами хищных птиц.
Продукты пчеловодства
Сергей Литвиненко называет пчеловодство практически безотходным производством. В дело идут не только продукты жизнедеятельности пчёл, но и сами насекомые.

Мёд — это переработанный нектар растений. Цвет, вкус и запах мёда зависят от вида растения, с которого собран нектар. Самые ароматные из них — душица, чабрец, горчак, василёк, хлопчатник, гречиха, липа, акация.

По словам Сергея, вкус мёда двух соседних ульев никогда не будет одинаковым. В урожайный год одно семейство может произвести свыше 20 кг мёда. Меньше 10 кг с улья пасечники считают не самым удачным годом. В среднем же за сезон Литвиненко откачивают от трёх тонн мёда.

«Количество и качество мёда зависит от трёх основных факторов: как вы подготовили пчёл к сезону, какая у вас пчелиная порода и какие медоносы произрастают рядом», — рассказал пчеловод.
Вагон пасеки изнутри
Однако одним мёдом сыт не будешь. По словам Сергея, чтобы пасека приносила прибыль, нужно целиться на все пчелопродукты. Среди них — забрус, прополис, пыльца, перга и самый дорогой продукт пчеловодства — маточное молочко.

Пасечники также используют пчелиный воск. Он вырабатывается в специальных желёзах на брюшке пчелы, когда она ест мёд или нектар. Воск получают из непригодных для выращивания потомства рамок.
Супруга Сергея Литвиненко Галина изготавливает из воска свечи. Они горят дольше парафиновых и приятно пахнут. Женщина рассказала, что своё детство провела в горах Красногорска в Паркентском районе Ташкентской области. Там находилась пасека её отца и дедушки.

«Мы каждое лето ездили туда, если не помогать, то отдыхать на природе. Мне очень нравилось проводить там время и наблюдать за пчёлами, — вспоминает Галина Литвиненко. — В итоге мы все в семье – нас пятеро детей, продолжили семейное дело. Потом я вышла замуж за пчеловода, и у нас появилась собственная пасека».
После рождения ребёнка у Галины развилась аллергия на пчёл. Пасеку она стала посещать значительно реже, увлеклась мыловарением, а пару лет назад открыла свой интернет-магазин «Пчелка Honey». Помимо медового мыла, дома Галина также изготавливает бальзамы для губ с добавлением продуктов пчеловодства.
Семья Литвиненко
«Теперь ежедневно принимаю заказываю, — рассказала Галина Литвиненко. — Доставляем мы не только в пределах Ташкента, но и отправляем в другие регионы страны по почте».
Как выбрать натуральный мёд
По словам Сергея Литвиненко, непчеловодам сегодня сложно определить, какой перед покупателем мёд — натуральный или нет. Но есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе мёда, рассказал Сергей Литвиненко.
Советы пчеловода
1
Густота и текучесть

Натуральный мёд должен скатываться лесенкой, то есть образовывать ступеньки. Чтобы это проверить, нужно взять ложку мёда и наклонить её. Если мёд тянется ровной струйкой и складывается, образуя горку, значит, перед вами натуральный продукт. Ненастоящий мёд капает с ложки и быстро растекается.

2
Вес

Натуральный мёд тяжёлый. В литровую банку должно помещаться не менее полутора килограммов. Мёд на сахаре и с примесями значительно легче.

3
Текстура

Натуральный мёд отличается нежной и мягкой текстурой. При растирании между пальцами он потихоньку начнёт впитываться.

4
Чай с мёдом

Ещё один способ проверить мёд — добавить его в чай. Даже после одной ложки напиток должен помутнеть и стать светлее. При этом на дне чашки не должен образовываться осадок. Мёд, разведённый сахарным сиропом или патокой, такого результата не даст.


В чашку чая с мёдом можно добавить каплю йода. Если напиток станет синим, значит, в мёде содержится крахмал. Его добавляют для придания густоты.

5
Мёд засахаривается

Большим заблуждением является мнение, что настоящий мёд не засахаривается. Напротив, натуральный мёд естественным образом кристаллизуется при комнатной температуре через 4-6 недель после сбора. Консистенция молодого мёда жидкая, через полгода он становится твёрдым. Поэтому, если на прилавках продаётся засахаренный мёд, в его натуральности можно не сомневаться.


«Жидкий мёд подделать гораздо легче», — отметил Сергей Литвиненко.

Пасечник не советует ориентироваться на цвет и вкус мёда для определения его натуральности. Недобросовестные производители научились придавать ему не отличимый от «правильного» мёда внешний вид. Лучше брать мёд в проверенных местах и у знающих людей. Если таких нет, самый лучший вариант — отправиться на ярмарки или выставки мёда.

Семья Литвиненко уже как десять лет состоит в обществе пчеловодов и ежегодно в декабре принимает участие в проводимых Ассоциацией пчеловодов Узбекистана медовых ярмарках. Также у них есть прилавок на первом этаже ТРЦ Compass, где каждую неделю по выходным можно приобрести их медовую продукцию.
Связаться с магазином «Пчёлка Honey»

Текст подготовила Фарзона Хамидова.

Автор фотографий Евгений Сорочин / «Газета.uz»,

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