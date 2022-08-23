«Если укус спровоцировал аллергию, то человек начинает задыхаться, и без лекарства уже никак. Первое народное и проверенное средство — стакан водки. Чтобы успеть довезти человека до больницы, нужно дать ему хотя бы граммов 100. Она разжижает кровь, а содержащийся спирт нейтрализует яд, — пояснил пчеловод. — У меня же выработался иммунитет: сейчас даже если пчела укусит меня в нос или глаз, я не опухаю, в то время как у простого человека глаза закроются на пару дней, а все лицо раздует».



Тем не менее, пчёл лучше держать подальше от людей, убеждён Сергей. Своих насекомых семья Литвиненко перевозит с места на место в зависимости от сезона. С мая по середину июля пасека располагается в горах Бостанлыкского района Ташкентской области. Затем улья переезжают в степи Сырдарьи и базируются там до конца августа. Семья выбирает места, проверенные годами, потому что развозить пчёл в условиях кочевой пасеки довольно трудно и возможно лишь ночью, когда все насекомые у себя в улье.



«Прежде чем перевезти пасеку на новое место, мы первым делом отвозим туда один ящик — контрольный. Ставим, например, в горах и следим за ним. Затем взвешиваем количество полученного мёда. Если пошёл привес, мы уже туда везём всю основную пасеку. В принципе, земли нам много не нужно. Главное — разместить большие камазовские прицепы. Пока стоим на одном месте, делаем разведку в другие места. На данный момент мы находимся на границе с Казахстаном в городе Бахт», – рассказал пасечник.