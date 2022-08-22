Временное исполнение обязанностей хокима Чиланзарского района Ташкента возложено на первого заместителя хокима района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности Жамолиддина Хуснуддиновича Ходжиманова. Распоряжение об этом 18 августа подписал хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.

Хоким района Шавкат Мавлянов, работавший на этом посту с июня 2021 года, был освобождён от должности по поручению президента в начале августа в связи с повреждением корней более 100 деревьев в ходе реконструкции улицы Чиланзар. За этот же инцидент поста лишился прокурор района Иззат Бозоров, а хоким Ташкента и прокурор города Улугбек Касимов получили строгий выговор.

Жамолиддин Ходжиманов был назначен первым замхокима в апреле текущего года. До этого он работал начальником управления финансов района. В 2011 году окончил Ташкентский государственный аграрный университет.