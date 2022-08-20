Баклажанная икра
Баклажанная икра — универсальное блюдо. Её можно употреблять в свежеприготовленном виде, а можно закрыть на зиму.
Кабачковая икра «как в магазине»
Кабачковая икра так же проста в приготовлении, как и баклажанная, но более нежна по вкусу.
Баклажаны в томате на зиму
Баклажаны в томате — простой и вкусный салат, который можно закатать на зиму небольшими порциями.
Домашнее лечо
Домашнее лечо можно использовать как соус к пасте или в качестве гарнира к мясным блюдам.
Баклажаны «как грибы»
Этот рецепт закуски с баклажанами не требует ни особых ингредиентов ни больших затрат времени.
Вяленые помидоры в домашних условиях
Вяленые помидоры отлично сочетаются с мясом, рыбой, макаронами. Также их можно добавлять в салаты и домашний хлеб.