Баклажанная икра





Баклажанная икра — универсальное блюдо. Её можно употреблять в свежеприготовленном виде, а можно закрыть на зиму.

Кабачковая икра «как в магазине»





Кабачковая икра так же проста в приготовлении, как и баклажанная, но более нежна по вкусу.

Баклажаны в томате на зиму





Баклажаны в томате — простой и вкусный салат, который можно закатать на зиму небольшими порциями.

Домашнее лечо





Домашнее лечо можно использовать как соус к пасте или в качестве гарнира к мясным блюдам.

Баклажаны «как грибы»





Этот рецепт закуски с баклажанами не требует ни особых ингредиентов ни больших затрат времени.

Вяленые помидоры в домашних условиях





Вяленые помидоры отлично сочетаются с мясом, рыбой, макаронами. Также их можно добавлять в салаты и домашний хлеб.