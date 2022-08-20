Коллектив UzAuto и Федерация гимнастики Узбекистана поздравляет сборные по художественной и спортивной гимнастике с блестящими результатами на V Играх исламской солидарности.

19 августа в Международном аэропорту Ташкента состоялась встреча делегации Узбекистана, вернувшейся с V Игр исламской солидарности, проходивших в Турции с 9 по 18 августа. Спортсмены завоевали 158 медалей, 17 из которых в копилку Узбекистана принесли спортивные и художественные гимнасты.





Достижения женской сборной по спортивной гимнастике

Легенда узбекской и мировой гимнастики Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль на V Играх исламской солидарности. Выступая в опорном прыжке, она показала лучший результат и поднялась на высшую ступень пьедестала.

Кроме Оксаны Чусовитиной, обладательницей золотой медали стала еще одна гимнастка из Узбекистана — Дилдора Арипова. Воспитанница Эльвиры Раковой превосходно выполнила упражнение на бревне.





Другая подопечная Раковой — Оминахон Халилова — поднялась на вторую ступень в вольных упражнениях.

Таким образом, все узбекские гимнастки удостоены различных наград на этих состязаниях. Руководство Федерации гимнастики Узбекистана поздравляет спортсменок с успешным выступлением в Конье и выражает огромную благодарность Стелле Кошечкиной, Эльвире Раковой, Андрею Нилову, Андрею Маркелову, всем тренерам, хореографам, врачам, массажистам и тем, кто вносит посильный вклад в подготовку спортсменов высокого уровня и прославление Узбекистана.

Награды гимнасток Узбекистана:

золото — Оксана Чусовитина, опорный прыжок;

золото — Дильдора Арипова, упражнения на бревне;

серебро — командное многоборье (Оксана Чусовитина, Дильдора Арипова, Оминахон Халилова);

серебро — Дильдора Арипова, личное многоборье;

серебро — Оминахон Халилова, вольные упражнения.

Итог: пять медалей.





Достижения сборной по художественной гимнастике

Национальный гимн Узбекистана снова прозвучал на аренах Коньи. Художественные гимнастки страны были лучшими в групповых упражнениях. Шахзода Ибрагимова, Наргиза Джуманиязова, Нилуфар Азамова, Мумтозабону Исхакзода и Мария Пак завоевали золотые медали в программе с пятью обручами с результатом 34.750 баллов.

Золото в копилку сборной добавила Тахмина Икромова (обруч).

Были получены шесть серебряных медалей:

в командном многоборье — Тахмина Икромова, Сабина Ташкенбаева и Ясмина Рахимова;

в групповых упражнениях — Шахзода Ибрагимова, Наргиза Джуманиязова, Мумтоза Исхакзода, Нилуфар Аъзамова, Мария Пак и Хуршида Абдурауфова;

мяч, булавы, лента — Тахмина Икромова.

Итог: девять медалей.





Успехи мужской сборной по спортивной гимнастике

Серебро в командное многоборье завоевали Расулжон Абдурахимов, Абдулла Азимов и Хабибулло Эргашев.

Бронзу в личном многоборье и бронзу в упражнениях на брусьях получил Расулжон Абдурахимов.

Итог: три медали.





Компания «Узавтосаноат» поздравляет Расулжона Абдурахимова, Абдуллу Азимова и Хабибулло Эргашева с успешными выступлениями, а также тренеров сборной Узбекистана — Равшана Мирзаева, Евгения Галкина и Хусниддина Абдусаматова — с достижением высоких результатов их подопечных.

«Узавтосаноат» уже много лет является генеральным спонсором Федерации гимнастики в Узбекистане и постоянно поддерживает все начинания спортсменов.

Весь коллектив UzAuto и Федерации гимнастики Узбекистана желает гимнастам новых спортивных побед и достижения всех поставленных целей.

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