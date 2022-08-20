23 августа в Ташкенте под председательством АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» («Узнацбанк») состоится XVIII заседание Совета Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС).

«Узнацбанк» избран председателем МБО ШОС на период 2021—2022 гг. в ходе XVII заседания Совета объединения, состоявшегося 16 сентября 2021 года в Душанбе.

В заседании Объединения примут участие руководители ведущих институтов развития государств — участников ШОС (Китай, Индия, Россия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), являющихся банками-членами МБО, а также представители Секретариата ШОС и банков — партнеров МБО ШОС (Монголии, Беларуси и Евразийского банка развития), уполномоченных министерств и ведомств Узбекистана.





В центре повестки заседания будет рассмотрен вопрос подписания документов, инициированных «Узнацбанком» в ходе совещания экспертов и координаторов, проведенного в Бухаре 16 мая:

План совместных действий банков — членов Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества по поддержке и развитию внутрирегионального экономического сотрудничества ШОС на среднесрочную перспективу (2022−2027 гг.). Рамочные принципы взаимодействия и сотрудничества банков — членов Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества в финансовой сфере.

Принятие указанных документов поможет банкам скоординировать меры по поиску выхода из кризисной ситуации, вызванной пандемией и нестабильностью мировой экономики, уделяя особое внимание инвестированию в стратегически значимые проекты, предусматривающие развитие инноваций, высоких технологий и цифровой экономики, усовершенствованию механизмов проектного финансирования, а также содействию укреплению роли МБО на пространстве ШОС.

В ходе заседания планируется также обсуждение перспектив расширения сотрудничества банков в инвестиционной и экономической сферах для улучшения их взаимовыгодного партнерства и создания благоприятных условий для стимулирования роста взаимной торговли и инвестиций государств-участников ШОС, а также повышения кадрового потенциала банков — членов МБО.

Межбанковское объединение ШОС было создано решением Совета глав правительств государств — членов ШОС 26 октября 2005 года с целью организации механизма финансирования и банковского обслуживания инвестиционных проектов, поддержанных правительствами государств — участников ШОС.

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