В Ташкентском зоопарке скончался жираф Алатау. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

«В течение последней недели у Алатау наблюдалось снижение аппетита, и он начал стремительно терять вес. Ветеринарные специалисты зоопарка сразу же приступили к симптоматическому лечению жирафа для улучшения работы его пищеварительного тракта. Копрологические исследования на наличие кишечных паразитов показали отрицательный результат. Несмотря на все усилия ветеринаров и киперов, жираф умер этой ночью, 20 августа 2022 года», — говорится в сообщении.





Сейчас проводится вскрытие животного в присутствии представителей Государственного комитета ветеринарии. Необходимый патологоанатомический материал будет направлен в лабораторию.

После окончания вскрытия и получения результатов лабораторных исследований будет поставлен окончательный диагноз и установлена причина гибели животного, отметил начальник отдела ветеринарии Юнусабадского района столицы Шавкат Габдулхаков.

«Весь коллектив Ташкентского зоопарка скорбит по утрате жирафа Алатау — одного из самых любимых питомцев гостей и сотрудников… Алатау навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.





Алатау был первым и единственным жирафом в зоопарке Ташкента. Он прибыл в трёхлетнем возрасте в октябре 2016 года из Алматинского зоопарка, где он родился.