Объем инвестиций ООО Coscom (торговая марка Ucell) в первом полугодии 2022 года составил более 50 млн долларов. Основное направление прямых инвестиций — обеспечение качественной связи и высокоскоростного интернета по всему Узбекистану. Сеть Ucell 4G покрывает 85,2% территории крупных городов и населенных пунктов. В декабре 2018 года этот показатель составлял всего 9,1%.

Продолжаются работы по развертыванию 5G в центральных районах Ташкента на базе оборудования Nokia и Huawei. В Самарканде завершено внедрение 5G на оборудовании ZTE: теперь 5G работает в международном аэропорту, туристическом центре Silk Road Samarkand и в центральных районах города.





Компания c осени 2021 года проводит программу поэтапного строительства новых и модернизации существующих базовых станций на всей территории Узбекистана: от самой дальней точки на карте Каракалпакстана до горных селений Сурхандарьинской области.

Благодаря тому, что в 2021 году было построено и модернизировано несколько сотен станций, во многих регионах удалось значительно улучшить сотовую связь. В целый ряд селений интернет пришел впервые.





«За семь месяцев 2022 года подготовлены к эксплуатации 247 новых площадок. До конца года мы твердо намерены завершить монтажные работы на еще нескольких сотнях новых площадок по всей территории страны. С начала года модернизировано 485 работающих базовых станций. До конца года, как мы и обещали в январе, будет модернизировано более 800 базовых станций.



Компания уделяет особое внимание энергобезопасности объектов связи — основе стабильной работы сети. С начала 2022 года произведена замена аккумуляторных батарей на 328 объектах базовых и коммутационных станций. Всего установили 3472 новых аккумуляторных батарей, и работа эта продолжается», — отметил генеральный директор Ucell Андрей Шишковский.

Специалисты службы эксплуатации сети регулярно проверяют и тестируют системы энергоснабжения как базовых станций, так и коммутационных центров. Обслуживаются, ремонтируются и заправляются дизельные генераторы и кондиционеры. Обеспечивается вертикальность антенно-мачтовых сооружений и натяжение тросов.





В начале года в соответствии с постановлением президента Узбекистана ПП-104 от 27 января 2022 года были заметно улучшены условия ведения бизнеса для мобильных операторов. Документ, для принятия которого большую работу проделало Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, предусматривает поддержку деятельности телекоммуникационных компаний по расширению инфраструктуры. В частности, освобождены от пошлин оборудование, программное обеспечение, материалы и запчасти, импортируемые телекоммуникационными операторами и для развития инфраструктуры связи в стране.

Благодаря этому UceIl еще динамичнее проводит долговременную программу по строительству новых базовых станций и модернизации существующих во всех регионах Узбекистана. Темпы работ свидетельствуют о том, что инвестиционные планы Ucell по кардинальному техническому переоснащению и формированию телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами будут выполнены в полном объеме.

Подробности можно узнать на сайте Ucell.

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