19 августа в связи с встречей делегации Узбекистана, принявшей участие в V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья, участки ряда улиц столицы будут закрыты для движения транспорта с 18:00 до 23:00. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Перекрываемые участки улиц: