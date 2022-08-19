19 августа в связи с встречей делегации Узбекистана, принявшей участие в V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья, участки ряда улиц столицы будут закрыты для движения транспорта с 18:00 до 23:00. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.
Перекрываемые участки улиц:
- от местного терминала аэропорта по ул. Кумарик и Бабура до ул. Нукус;
- по ул. Нукус до её пересечения с ул. Ойбека;
- ул. Афросиаб — от пересечения с ул. Ойбека до проспекта Шарафа Рашидова;
- проспект Ш. Рашидова — от пересечения с ул. Афросиаб до пересечения с проспектом Навои;
- проспект Навои — от пересечения с проспектом Ш. Рашидова до пересечения с проспектом А. Темура;
- проспект А. Темура — от пересечения с проспектом Навои до пересечения с проспектом Ислама Каримова;
- проспект И. Каримова — от пересечения с проспектом А. Темура до пересечения с ул. Батыра Закирова;
- по ул. Б. Закирова до здания Национального олимпийского комитета.