Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Узбекистана провело экспертизу и лабораторные испытания арматуры строительного назначения на определение её качества и безопасности.

Как сообщила пресс-служба агентства, для испытаний были приобретены образцы арматуры четырёх производителей:

арматура А-400 диаметром 12 мм «Akril», реализуемой Dimax sanoat-savdo ko’rgazma biznes markazi (рынок металла «Назарбек» в Ташкенте);

арматура А-400 диаметром 16 мм производителя Wang Da Group, реализуемая компанией Metall Center (рынок металла «Изза» в Ташкенте);

арматура А-400 диаметром 12 мм, производимая Wangda Metal и реализуемая «Жўрабек омад барака» (рынок «Изза»);

арматура А-400 диаметром 8 мм, производимая Вао Xin Metall и реализуемая Technobusiness Lux (Сырдарьинская область).





Испытательные образцы были проверены специалистами аккредитованной лаборатории на соответствие требований ГОСТ 34028–2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций», общего технического регламента «О безопасности металлургической продукции» и специального технического регламента «О безопасности металлургической продукции из чёрных металлов, применяемой в строительстве».

По итогам проверки выяснилось, что все образцы металлопрокатов не соответствуют заявленным механическим свойствам и химическому составу.

Агентство направило информацию в Министерство строительства и его Инспекцию по контролю в сфере строительства о рассмотрении вопроса о запрете реализации арматуры, не соответствующей стандартам безопасности и качества.

Инспекция также дала предписание о запрете использования вышеперечисленной металлопродукции на объектах строительства.

Агентство по защите прав потребителей продолжает изучение продукции других производителей, говорится в сообщении.