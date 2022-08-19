Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 18 августа посетил Львов, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем принял участие в трехсторонней встрече с президентом Украины и лидером Турции Реджепом Эрдоганом, сообщила пресс-служба ООН.

Выступая перед журналистами после переговоров, Антониу Гутерриш высказался за демилитаризацию Запорожской АЭС, призвал обеспечить дальнейший успех Черноморской инициативы, проинформировал о направлении миссии ООН для установления фактов гибели украинских военнопленных в Еленовке, а также пообещал, что ООН будет и дальше оказывать жителям Украины гуманитарную помощь.

Черноморская инициатива по зерну

Глава ООН отметил, что после того, как Украина, Россия, Турция и ООН согласовали процедуры безопасной транспортировки зерна и другой продовольственной продукции по Черному морю, 21 сухогруз покинул Украину и 15 судов прибыли в украинские порты из Стамбула.

С начала вторжения России 24 февраля Украина не могла вывезти миллионы тонн зерна на мировые рынки. Это привело к резкому скачку цен и усугубило продовольственный кризис в развивающихся странах.

«Сразу же после российского вторжения в Украину я четко заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет преодолен без обеспечения надлежащего глобального доступа к украинским продуктам питания, а также к российским продуктам питания и удобрениям», — напомнил глава ООН.

Он выразил признательность всем сторонам за поддержку, отметив, что на данный момент более 560 тысяч метрических тонн зерна и других продуктов питания, произведенных украинскими аграриями, отправлены на рынки по всему миру.

Фото: пресс-служба ООН

Генеральный секретарь рассказал, что в пути находится первое зафрахтованное ООН судно с украинской пшеницей. Груз предназначен для жителей стран Африканского Рога, страдающих от голода. Благодаря Черноморской инициативе по зерну глобальные продовольственные рынки начинают стабилизироваться, отметил он.

После подписания соглашений в Стамбуле цены на пшеницу упали на 8%, а индекс цен в целом на продовольствие снизился на 9% — самое большое снижение с 2008 года.

Однако, как отметил глава ООН, цепочки поставок по-прежнему нарушены. Энергетические и транспортные расходы остаются неприемлемо высокими.

Позитивные изменения на продовольственном фронте, по словам Гутерриша, являются «победой дипломатии и многосторонности».

Он настоятельно призвал все стороны обеспечить дальнейший успех инициативы, которую глава ООН назвал «беспрецедентной». Он призвал проявлять компромисс во имя обеспечения продовольственной безопасности в мире, подчеркнув, что вывоз больших партий продовольствия и удобрений из Украины и России имеет решающее значение для дальнейшей стабилизации рынков и снижения цен.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь отметил, что на встрече были обозначены возможные направления дальнейшего развития инициативы — ее усовершенствование, повышение уровня безопасности ее реализации.

«Это глобальная потребность — чтобы увеличивалось количество судов, которые безопасно экспортируют украинское продовольствие. Наше государство готово быть и будет гарантом глобальной продовольственной безопасности», — подчеркнул глава Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность результатов договоренностей, которые позволили разблокировать экспорт украинского зерна по Черному морю, и отметил, что во время трехсторонней встречи была обсуждена «возможность конвертации позитивной атмосферы, которую создали договоренности в Стамбуле, в устойчивый мир».

ООН будет наращивать помощь жителям Украины

Антониу Гутерриш пообещал, что ООН мобилизует все возможности и ресурсы, чтобы и дальше оказывать гуманитарную помощь нуждающимся в ней жителям Украины, и поможет им справиться с трудностями предстоящей зимы.

Фото: пресс-служба ООН

«Но, конечно же, причиной того, что привело меня сюда, остается война. Как я неоднократно заявлял, это вторжение является нарушением территориальной целостности Украины и Устава ООН. Война привела к гибели бесчисленного числа людей, массовым разрушениям и перемещениям, а также к серьезным нарушениям прав человека. Людям нужен мир», — заявил Антониу Гутерриш.

Демилитаризация Запорожской АЭС

На пресс-конференции для журналистов глава ООН сказал, что по-прежнему серьезно обеспокоен развитием ситуации на крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье и вокруг нее.

«Должен возобладать здравый смысл с тем, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность атомной станции. Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Необходимо срочно достичь соглашения с тем, чтобы восстановить [АЭС в] Запорожье как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района», — отметил Антониу Гутерриш.

По его словам, секретариат ООН в тесном контакте с МАГАТЭ пришел к выводу, что у ООН есть в Украине «возможности в том, что касается логистики и обеспечения безопасности, позволяющие оказать поддержку любой миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева при условии согласия России и Украины». Генеральный секретарь вновь подчеркнул, что объекты на станции или ее окрестности не должны использоваться в военных целях.

«Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего развертывания сил или средств на станции. Ее территория должна быть демилитаризована. Надо признать очевидное: любой потенциальный ущерб [АЭС в] Запорожье — это самоубийство», — заявил Антониу Гутерриш.

«Ядерная безопасность — безусловный приоритет для всех в мире, новые вызовы, и Россия должна немедленно и без всяких условий вывести свои войска с территории ЗАЭС, прекратить все провокации, все обстрелы. Недопустимо, что Россия сознательно ставит всех нас на грань радиационной катастрофы мирового масштаба», — отметил президент Украины.

Как проинформировал Владимир Зеленский, с генеральным секретарем ООН согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию — «легальным способом через свободную от оккупантов территорию».

Расследование инцидента в следственном изоляторе в Еленовке

В беседе с президентом Украины генсек ООН, по его словам, поднял вопрос о расследовании трагического инцидента в следственном изоляторе в Еленовке 29 июля. «То, что там произошло, — неприемлемо. Все военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. К ним должен иметь доступ Международный Комитет Красного Креста», — заявил глава ООН. Он сообщил, что по просьбе правительств Украины и России решил создать миссию по установлению фактов [в связи с этим инцидентом].

«Украине и Российской Федерации была передана информация о техническом задании миссии, а также о составе команды. Я намерен назначить генерала Карлоса дос Сантоса Круза из Бразилии руководителем этой миссии. Генерал Сантос Круз — снискавший уважение офицер с более чем 40-летним опытом работы в сфере национальной и международной безопасности и военной службы, в том числе в качестве командующего миротворческими операциями ООН», — сообщил генеральный секретарь ООН.

Он пообещал, что ООН продолжит работу над тем, чтобы получить необходимые гарантии безопасного доступа к месту [инцидента] и другим соответствующим местам.

«Проще говоря, миссия по установлению фактов должна быть свободна в выяснении обстоятельств. Команда должна иметь возможность собирать и анализировать необходимую информацию. Прежде всего, это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и свидетельствам без какого-либо вмешательства с какой-либо стороны», — подчеркнул Антониу Гутерриш. ООН, добавил он, будет делать все возможное для продвижения этих и других усилий.

Президент Украины призвал Антониу Гутерриша принять все возможные меры и подключить все механизмы ООН, чтобы вернуть пленных украинцев домой.

Комментируя миссию ООН в Еленовку, Владимир Зеленский подчеркнул: «Все международные организации должны делать все для того, чтобы получить доступ к местам содержания граждан Украины, в частности это касается так называемых фильтрационных лагерей».

Фото: пресс-служба президента Украины

Стороны также обсудили создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

«Я убежден, что без этих инструментов не удастся восстановить международный правопорядок после этой войны и защитить международное право от посягательств других потенциальных государств-террористов», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Предложение о переговорах

Президент Турции подчеркнул важность усиления дипломатических усилий для завершения войны в Украине. Он отметил безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны Турции и выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате вчерашних ракетных обстрелов Харькова.

Владимир Зеленский сообщил, что президент Турции отметил, что экспортная продовольственная инициатива создает дипломатическое окно для договоренности о будущем прекращении войны между Украиной и Россией.

«Я сказал в свою очередь господину президенту Турции, что Российской Федерации нет веры. Считаю, что в этом окне — российское оружие, и потому очень удивлен, что они готовы к какому-то миру. Не может хотеть мира тот, кто насилует, ежедневно бьет крылатыми ракетами по нашим городам, по гражданской инфраструктуре. Поэтому сначала, мне кажется, они должны покинуть наши территории, а потом будет потом», — заявил Владимир Зеленский.

Фото: пресс-служба президента Украины

Реджеп Тайип Эрдоган, беседуя с журналистам по итогам визита, заявил, что Турция и впредь будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины и проявлять солидарность с ней.

Глава Турции заверил, что Анкара продолжит вносить необходимый вклад в дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Президент Эрдоган вновь заявил о готовности Турции организовать у себя встречу президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

Турецкий лидер также выразил готовность своей страны принять участие в процессе восстановления Украины.

Фото: Anadolu

По данным агентства Anadolu, во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали меморандум о взаимопонимании относительно восстановления инфраструктуры.

Согласно меморандуму, в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, которая будет прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также будет развивать конкретные проекты для сотрудничества.