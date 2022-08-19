Общенациональное движение «Юксалиш» на днях опубликовало интересную инфографику, озаглавленную «Лидеры-реформаторы и политические долгожители».

«Некоторые их называют реформаторами, архитекторами экономического чуда, другие — диктаторами и сторонниками консервативных взглядов. Но все сходятся в одном — их приход к власти стал переломным для масштабной трансформации, открыл возможность для преобразования государства и общества, новую страницу в истории стран», — говорится в тексте, сопровождающем инфографику.

«Они — главы правительств, президенты, партийные лидеры, инициировавшие реформы и программы, которые впоследствии заложили основу общественно-политического и социально-экономического развития государств. Длительность их жизни на высшей политической арене — от 11 до 36 лет», — отмечает движение.

Инфографика действительно интересна тем, что в ней собраны личности, оставившие не всегда однозначный след в истории. Она успела вызвать определенную реакцию в соцсетях. Так инфографика выглядит целиком:





Экономист Ботир Кобилов, к примеру, напомнил курьёзную историю о том, как подчинённые два года обманывали Салазара, включенного движением «Юксалиш» в список «реформаторов», делая вид, что он всё ещё является главой правительства (эту историю приводит и авторитетная энциклопедия «Британника»). Журналист Мухрим Аъзамходжаев задался вопросом: почему в списке нет Гитлера и Путина. Финансист Отабек Бакиров обращает внимание, что ключевое слово в данной инфографике — «политические долгожители».

Действительно, что объединяет политиков, включённых в инфографику, — так это их долгое пребывание у власти. К примеру, Франклин Рузвельт, пришедший к власти в США в 1933 году на волне Великой депрессии и осуществивший важные реформы, оставался у власти вплоть до окончания Второй мировой войны, избираясь на высший государственный пост четыре раза. На тот момент негласное правило двух сроков, установленное первым президентом Джорджом Вашингтоном, ещё не было формально зафиксировано в конституции. Но именно прецедент Рузвельта, нарушившего это негласное правило, привёл к 22-й поправке к конституции, вступившей в силу с 1951 года, — она устанавливает запрет на избрание главой государства более двух раз.

Некоторые из представленных в списке «долгожителей», такие как Джавахарлал Неру, Индира Ганди, Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель, были главами правительств в странах с парламентской формой правления. В таких странах, как правило, главой правительства становится лидер партии или коалиции, обладающей большинством голосов в парламенте. Конституции парламентских монархий или республик обычно не предусматривают ограничения на количество сроков для глав правительств, так как механизмы контроля правительства парламентом исключают узурпацию власти. Правительство полностью подотчётно парламенту и уходит в отставку при потере большинства или утрате доверия.

К примеру, та же Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, не смогла закончить свой третий срок премьерства и была вынуждена досрочно уйти в отставку из-за потери большинства голосов в парламенте. А все кабинеты Ангелы Меркель в Германии были коалиционными и включали членов нескольких партий.

Примечательно, что первое премьерство Индиры Ганди в Индии закончилось антиправительственными забастовками по всей стране и введением чрезвычайного положения для подавления оппозиции, которое некоторые характеризовали как «убийство демократии» и «фашистский тип диктатуры», Впрочем, эти меры не спасли Ганди и её партию от сокрушительного поражения в следующих выборах.

Вообще, история знает немало случаев, когда долгое пребывание у власти лидеров, с которыми связывают надежды на реформы, заканчиваются разочарованием и протестами. К примеру, «автор нового мышления» (как его характеризует движение «Юксалиш») Дэн Сяопин известен не только принципом «социализма с китайской спецификой», но и жестоким подавлением демонстраций на площади Тяньаньмэнь. Одним из лозунгов демонстрантов было «Долой продажных чинуш!» Как отмечают китаисты Джон Фэрбэнк из Гарвардского университета и Мэрл Голдман из Бостонского университета в своей книге «Китай: новая история», «из-за того, что рыночные реформы, спровоцировавшие экономический рост Китая, не сопровождались фундаментальными политическими реформами, они привели к безудержному росту коррупции и социальному неравенству».

Включение движением «Юксалиш» некоторых политических долгожителей в «реформаторы» вызывает вопросы. К примеру, называя Антониу Салазара «главным архитектором, идеологом и лидером „Нового государства“», авторы инфографики забыли упомянуть, что его «новое государство» было по сути диктатурой, сложившейся под сильным влиянием идеологии фашизма. Забыли они также упомянуть про концлагерь Таррафал, созданный Салазаром для противников его режима и прозванный «лагерем медленной смерти».

Исследователь Жак Жоржель в своей книге «Салазаризм» пишет: «Португальский режим… был тоталитарным, полицейским, анти-либеральным, анти-демократическим, анти-парламентским и пренебрежительно относился к противникам, которых хотел устранить физически. Это был фашизм, управляемый мелочным человеком, властолюбцем, прожившим в одиночестве сорок лет, который привел свою страну и народ к разрушению».

Другой неоднозначный лидер, включенный в список, — Пак Чон Хи, пришедший к власти в результате военного переворота и позднее избранный президентом. Ему удалось в обход конституции остаться на третий срок, во время которого страна практически скатилась к диктатуре, закончившейся массовыми беспорядками и убийством Пак Чон Хи. Авторы статьи «Наследие Пак: процветание и страх», появившейся в газете Washington Post после его убийства, отмечают: «В последние годы появились признаки паранойи. В полумиле от Голубого дома, президентского особняка, окна в отелях заклеены или зашторены, чтобы загородить обзор любому, кто пытается увидеть, где жил президент. Когда он появлялся на публике, гости должны были рассаживаться на свои места за час до его прихода».

Вообще, анализируя наследие политических долгожителей, можно убедиться, что всегда есть риск вместе с «масштабной трансформацией» и «новой страницей в истории» получить и не самые однозначные последствия. Баланс в принятии решений, работающие механизмы распределения полномочий, система сдержек и противовесов и сменяемость власти, наверное, лучше гарантирует устойчивость государства и стабильность в обществе, нежели персонализированная автократия, какими бы благими намерениями она ни управлялась.

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