По итогам Игр исламской солидарности в Конье (Турция) представители сборной Узбекистана завоевали 158 медалей — 51 золотую, 42 серебряных и 65 бронзовых. Об этом сообщается на официальном сайте игр.

24 медали завоевали тяжелоатлеты Узбекистана, 21 медаль — кикбоксёры, борцы греко-римского стиля — 18 медалей.









В последний день соревнований в копилку сборной добавились следующие награды:

Золото

Мавлон Мухаммаджонов (-54 кг), Махмуд Хаётов (-75 кг) — кикбоксинг;

Оксана Чусовитина (опорный прыжок), Дилдора Арипова (упражнения на бревне) — спортивная гимнастика;

Зулхумор Турсуналиева (-67 кг) — каратэ.

Серебро

Оминахон Халилова (произвольная программа) — спортивная гимнастика;

Джуманазар Наврузов, Джамолиддин Носиров, Назарбек Махмудов, Фахриддин Эминов, Мурод Азимов, Махлиё Абдуманнопова, Робия Кучкарова — кикбоксинг.

Бронза

Хусанжон Баратов, Нурбек Уришбоев, Давлатбек Райимжонов, Мухаммад Юсуф Ганиев, Лазиз Бекматов, Шералы Мусоев, Олимжон Султонов — кикбоксинг;

Муниса Карабоева, Дилрабо Тоирова, Шириной Зохидова, Гулсанам Акмалжонова — кикбоксинг.

В общекомандном зачёте первое место заняла сборная Турции (341 медаль — 145 золотых, 107 серебряных и 89 бронзовых), на третьем месте расположилась сборная Ирана (133 медали — 39 золотых, 42 серебряных и 50 бронзовых).

Согласно постановлению президента от 18 августа, спортсмены Узбекистана, ставшие победителями и призёрами, и подготовившие их тренеры получат единовременные денежные вознаграждения.