Фармацевтическая компания из Саудовской Аравии Jamjoom Pharma инвестирует в Узбекистан 52 млн долларов. Об этом в интервью Arab News сообщил вице-президент компании Махмуд Джамджум.

По его словам, компания планирует использовать республику как «ворота» для выхода на рынки центральноазиатского региона.

«Мы уже присутствуем более чем в 30 странах. Теперь мы пытаемся сфокусироваться на этом регионе (Центральной Азии — ред.). Наша компания охватит Узбекистан, Афганистан и Туркменистан. Это будут ворота, чтобы охватить регион», — сказал он.

Саудовская фармкомпания приступит к работе на рынке Узбекистана после получения одобрения от регулирующих органов. Махмуд Джамджум отметил, что поэтапно планируется начать производство в Узбекистане.

Jamjoom Pharma начала разрабатывать стратегию выхода на узбекистанский рынок ещё в 2021 году. Тогда представитель компании отмечал, что производственные линии фирмы можно создать в свободных экономических зонах республики, а в перспективе открыть филиал академии Jamjoom Pharma для подготовки специалистов.

Согласно озвученным данным в апреле, Узбекистан ежегодно потребляет свыше 1500 видов фармацевтической продукции на 1,6 млрд долларов. Большую часть этого объёма — продукция почти на 1,2 млрд долларов — составляет импорт. Для стимулирования местного производства до 1 июля было поручено заключить контракты с местными производителями о гарантированной закупке 120 наименований востребованных лекарств в течение трёх лет.

Как пишет Spot, Jamjoom Pharma была основана в 2000 году. На её мощностях производится 100 препаратов и добавок. Компания входит в число ведущих игроков саудовской фармацевтической отрасли, а также расширяет операции в странах Ближнего Востока, Африки и СНГ — в частности, в Казахстане.