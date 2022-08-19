В пятницу в соцсетях и СМИ распространилась информация о выявлении сибирской язвы у жительницы Юнусабадского района Ташкента в 2022 году. Источником информации стало интервью эпидемиолога Лолы Умаровой телеканалу «Ёшлар».

Она заявила, что в 2021 году зарегистрировано 30 пациентов с подозрением на сибирскую язву, но только у 10 из них подтверждено заболевание. За прошедший период 2022 года под подозрение попали 10 человек, но только у жительницы Юнусабадского района зарегистрирована болезнь.

В Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья сообщили, что 16 августа в семейной поликлинике №24 Учтепинского района Ташкента прошло показательное специально-тактическое учение на тему «Профилактика возникновения и распространения сибирской язвы из природных очагов».

По данным службы, в интервью врач-эпидемиолог привела неподтвержденную информацию о том, что это заболевание выявлено у женщины, проживающей в Юнусабадском районе. Однако 2 февраля у жительницы Юнусабадского района, обратившейся в медицинское учреждение с подозрением на сибирскую язву, в результате углубленного лабораторного исследования заболевание не подтвердилось.

«В целом в Ташкенте в этом году не зарегистрировано ни одного случая сибирской язвы», — говорится в сообщении.

В середине июля у жителя Сырдарьинской области диагностирована сибирская язва. В областном управлении СЭС сообщили, что болезнь не передается от человека к человеку, и заверили, что эпидемиологическая ситуация не вызывает беспокойства.

Сибирская язва — серьёзное инфекционное заболевание, вызываемое грам-позитивными палочковидными бактериями Bacillus anthracis. Возбудители сибирской язвы обычно находятся в почве и поражают домашних и диких животных по всему миру. Люди могут заболеть сибирской язвой в случае контакта с зараженными животными или продуктами. Контакт с возбудителем сибирской язвы может привести к серьезному заболеванию как у людей, так и у животных.

Согласно данным Национального центра быстро распространяющихся и зоонозных инфекционных заболеваний США, сибирская язва — не заразная болезнь, что означает, что она не передается подобно простуде или гриппу.

Домашние и дикие животные, такие как крупный рогатый скот, овцы, козы, антилопы и олени, могут заразиться при вдыхании или употреблении спор, находящихся в зараженной почве, растениях или воде. На территориях, где домашние животные в прошлом страдали от сибирской язвы, регулярная вакцинация может помочь предотвратить повторные вспышки.

Люди заражаются сибирской язвой, когда споры попадают внутрь организма. Когда споры сибирской язвы попадают внутрь, они могут «активироваться». Как только они станут активными, бактерии могут размножаться, распространяться по организму, производить токсины (яды) и вызывать тяжёлое заболевание. Это может произойти, если человек вдохнет споры, употребит пищу или выпьет воду, зараженную спорами, либо же споры попадут в порез или царапину на коже.