«Газета.uz» писала о страшном ДТП в Мубарекском районе Кашкадарьинской области, которое произошло поздно вечером 15 августа и в котором погибли восемь человек. Издание Kun.uz, корреспонденты которого посетили место происшествия, пишет, что аварию Spark и Lacetti, которые после столкновения загорелись, могло вызвать состояние дорожного полотна. Дорогу на следующий день отремонтировали.

По данным Kun.uz, водителем Lacetti был военнослужащий из Камашинского района Кашкадарьи. В автомобиле также были его супруга и четверо несовершеннолетних детей. В результате аварии никто из членов семьи не остался в живых.

Пассажирами второй машины были женщина и её дочь — абитуриентка из Мубарекского района. Они возвращались после сдачи вступительных экзаменов в Карши. Во время столкновения девушка вылетела из машины и выжила. Её мать и водитель остались в горящей машине и погибли на месте происшествия, пишет издание.

Пострадавшая была доставлена в областную детскую больницу. Травматолог-ортопед Шерали Шодмонов сообщил, что у девушки были зафиксированы травма спинного мозга, внутримозговое кровоизлияние и размозженный перелом правой бедренной кости. По его словам, общее состояние девушки тяжёлое, но она в сознании.

Издание отмечает, что дорога A-380, где произошла авария, является достаточно широкой для движения транспорта. Однако на большинстве участков много мест, где асфальт выпирает «гармошкой».

Kun.uz опросил водителей, которые регулярно ездят по этой дороге, и они подтвердили, что страдают от «гармошки» на дороге. Они не скрывали, что им приходилось выезжать на встречную полосу, чтобы не попасть в яму или избежать удара нижней части машины об асфальт. Журналисты и сами несколько раз были свидетелями таких ситуаций.

Кроме того, водители подтвердили, что на этом участке дороги часто случаются аварии.

Фото: Kun.uz.

По данным издания, на месте аварии асфальтовое покрытие также было испорченным. Но к приезду журналистов дорога оказалась отремонтированной.