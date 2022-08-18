В ходе оперативного мероприятия в Сардобинском районе Сырдарьи гражданин Ф. Ш. задержан с поличным во время получения 10 тысяч долларов, за которые обещал устроить гражданина Х. с помощью своих влиятельных знакомых на учебу в Гулистанский государственный университет, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими при Генеральной прокуратуре.

Аналогичный случай выявлен в Алатском районе Бухарской области. В ходе оперативных действий граждане Н. Х. и С. Б. задержаны в момент получения 400 долларов. Как оказалось, они обещали за 800 долларов устроить дочь гражданина З. на учебу в Бухарский медицинский техникум.

Возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (дача взятки) Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.



