Резиденция Mirabad Avenue, общая площадь которой составляет 6 га, открывает новую страницу в истории Мирабадского района, превращая исторически значимый центр Ташкента в люксовый микрорайон с развитой инфраструктурой.

Стоимость квартир в Мирабадском районе становится выше из года в год. Темпы роста цен, а также спроса на покупку апартаментов можно проследить на примере резиденции премиум-класса Mirabad Avenue.





Квартиры в блоке D на третьей линии распроданы на 90%. Осталось всего 20 апартаментов из 174. Первая линия распродана на 95%. С каждым днем остается все меньше доступных для выбора планировок.

В июне был объявлен старт продаж новых квартир в блоках A и B на третьей линии. Сейчас у вас есть возможность выгодно инвестировать в недвижимость на этапе котлована.





Приобретая апартаменты в Mirabad Avenue, будущий резидент получает:

предчистовую отделку;

панорамное остекление высотой 2,5 м;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;

потолки высотой 3,3 м;

благоустроенный двор-парк без машин в шаговой доступности;

доступ к двухуровневому паркингу;

круглосуточную охрану и видеонаблюдение во дворе.





Дома на первой линии резиденции уже готовы к заселению. Кадастр на дома получен, лобби гостиничного типа функционируют и предлагают резидентам качественный консьерж-сервис. При покупке квартиры на первой линии резидент получит в подарок систему центрального кондиционирования Mitsubishi, конвекторное отопление и систему умного дома.





На первом этаже блока C уже функционирует концепт-стор PODIUM, а в блоке D — New Millennium. Осенью на шопинг-авеню в блоке А распахнет свои двери крупный мультибрендовый бутик Glamour площадью 2500 кв. м, а на второй линии в блоке D — компания-производитель мебели Natuzzi Italia. К концу 2022 года начнут поэтапно открываться монобрендовые бутики класса люкс.





До 31 августа покупатели могут воспользоваться скидкой 15% и приобрести премиальную недвижимость на выгодных условиях. Кроме того, сейчас в резиденции действует рассрочка до 18 месяцев на определенные квартиры.





Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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